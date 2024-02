Putyin főideológusa szerint a világ

Putyin bizalmasa Szergej Karaganov – a „régi” KGB-bázisú iskola egyik fiatalabb (1952-es születésű) képviselője, Jevgenyij Primakov akadémikus egykori miniszterelnök, külügyminiszter, SzVR-elnök egyik közeli munkatársa. Ma is a Vlagyimir Putyin – Szergej Lavrov duó legbelső tanácsadói köréhez tartozik. Több mint húsz éve a hatalmi központ közelében van, gyakorlatilag a Putyin-csapat egyik támasza, noha már Borisz Jelcin alatt is a pályán volt. Évtizedek óta – egy ideje tiszteletbeli elnökként - vezeti a moszkvai Kül- és Védelempolitikai Tanácsot (Council on Foreign and Defense Policy). 1998-ban meghívták a Rockefeller alapította Trilaterális Bizottságba és az amerikai Külkapcsolatok Bizottságába (Council on Foreign Relations). Nevéhez fűződik az úgynevezett Karaganov-doktrina, azaz, hogy a „közel-külföldön” (értsd a volt szovjetköztársaságokban, a Baltikumon, Ukrajnában, Közép-Ázsiában, a Dél-Kaukázusban) élő oroszok emberi jogait védeni kell, hogy ezek az emberek később támaszai legyenek Moszkva befolyásszerző politikájának a régióban. Másik tézise az Eurázsiai Blokk (Kína és Oroszország) gazdasági, politikai támogatása, beleértve Kína Övezet és Út Kezdeményezését, az Eurázsiai Gazdasági Unió tervét. Manapság sokat idézik Karaganov híres mondását: „Oroszország genetikailag autoriter hatalom”.