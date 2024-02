Magyar részről „erősnek tűnik az akarat” Svédország NATO-csatlakozásának véglegesítésére – jelentette ki Ulf Kristersson svéd miniszterelnök hétfőn Varsóban, jelezve egyúttal, hogy budapesti látogatásra készül.

Fotó: TT News Agency via AFP

„Budapestre megyek, az időpontot annak megerősítése után közöljük” – válaszolta Kristersson a Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel közösen tartott sajtóértekezleten a svéd NATO-csatlakozást illető újságírói kérdésre. Elmondta: az elmúlt hetekben már „többször egyeztetett” a magyar miniszterelnökkel.

Úgy tűnik nekem, erős az akarat Svédország NATO-csatlakozási folyamatának véglegesítésére

– fogalmazott a svéd miniszterelnök és hozzátette, hogy „már most várom a tervezett találkozót, hogy a véglegesítés megtörténjen”.

A svéd külügyminiszter szerint nincs miről tárgyalni a NATO-tagság ügyében , de arra számít, hogy a magyar parlament jóváhagyja hazája csatlakozását. Mint ismert a bővítéséhez az összes tagállam jóváhagyása szükséges. Ez a svédek esetében azt jelenti, hogy már csak Magyarország döntése kell ahhoz, hogy a skandináv ország is az észak-atlanti szövetség tagjává váljon.

A 10,5 milliós skandináv államban 24 400 fő a hadsereg aktív állománya, ehhez számítják még hozzá a 36 ezer tartalékost.

Ez számbelileg nem különösebben jelentős, de mint a többi skandináv államban, Svédországban is komoly presztízse van a katonai pályának. Svédország belépésével a régióban a NATO-tagság teljessé válna, noha eddig is különlegesen szoros együttműködés jellemezte a skandináv hadseregeket. Egyébként a svéd fegyveres erők korábban is roppant szoros koordinációban működtek együtt a NATO-val, úgyhogy számukra a tagság nem jelent olyan kihívást, mint például Moldova vagy esetleg Ukrajna számára.

Orbán Viktor mniszterelnök szombati évértékelő beszédében jelezte, hogy Svédország NATO-ratifikációja megtörténhet, amint megkezdődik a parlament tavaszi ülésszaka.