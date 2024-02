A svéd Afonbladet örömmel kapta fel a hírt, miszerint Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy Svédország NATO ratifikációja megtörténhet, amint megkezdődik a parament tavaszi ülésszaka. Mint írják, jó hír, hogy hamarosan véget ér a konfliktusunk Svédországgal. A cikkben kiemelik azt is, hogy Orbán azt is hangsúlyozta, hogy ő és a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson lépéseket tettek a "bizalom újjáépítésére".

Fotó: TT News Agency via AFP

A lap mejgyezi azt is, hogy korábban a sajtó arról is cikkezett, hogy demokrata és republikánus szenátorokból álló amerikai delegáció érkezik várhatóan vasárnap Magyarországra, hogy nyomást gyakoroljon az országra a svéd csatlakozás érdekében. Mint ismert erre Szijjártó Péter úgy reagált, hogy ezzel kár is próbálkozni. A svéd lap arra is kitért, hogy Orbán Viktor is megismételte azt a kérést, hogy Ulf Kristersson miniszterelnök jöjjön Budapestre. A Svenska Dangladet is arról cikkezett, hogy Magyarország a parlament február 26-i megnyitásakor hagyhatja jóvá Svédország NATO-kérelmét.

Miután a miniszterelnök elég határozottan valószínűsítette azt, hogy a parlament ratifikálni fogja a tavaszi ülésen Svédország csatlakozását, az feltételezhető, hogy Ulf Kristersson rövidesen Magyarországra látogathat.

Ez már csak azért is igen valószínű mert Szijjártó Péter is egyértelműen leszögezte az amerikai szenátorok látogatásával kapcsolatos reakciójában, hogy: