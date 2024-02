Üdvözölte Törökország döntését, mely ratifikálta Svédország NATO-csatlakozását Tobias Billstrom svéd külügyminiszter, aki szerdán a svéd törvényhozásban arról is beszélt, hogy arra számít, hamarosan agyarország is követi a török döntést.

Fotó: Pontus LUNDAHL / AFP

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar parlament február 26-án kezdi meg az ülésezést a téli szünet után és azt mondta, hogy szerinte ekkor kerülhet pont az ügy végére. Mint ismert a NATO-bővítéséhez az összes tagállam jóváhagyása szükséges. Ez a svédek esetében azt jelenti, hogy

már csak Magyarország döntése kell ahhoz, hogy a skandináv ország is az észak-atlanti szövetség tagjává váljon.

Korábban Orbán Vikotr miniszterelnök és más kormánytagok is jelezték, hogy a kormány támogatja a svédek felvételét a NATO-ba. Billstrom arról is beszélt, hogy Stockholmnak és Budapestnek nincs miről tárgyalnia a NATO-tagság ügyében. Ha a svéd miniszterelnök el is látogat Budapestre, annak a célja nem a tárgyalás lesz – tette hozzá a külügyminiszter.