A gázai tengerpart nagyon értékes ingatlan Trump veje szerint

A gázai tengerpartban rejlő ingatlanfejlesztési lehetőségeket méltatta Jared Kushner, aki szerint Izraelnek el kellene távolítania a civil lakosságot a területről, amíg megtisztítják az övezetet.

Donald Trump lányának, Ivankának a férje minderről egy március 8-án adott interjúban beszélt a Harvard Egyetemen. Kushner pályafutását ingatlanfejlesztőként kezdte, de a Trump-adminisztrációban vezető külpolitikai tanácsadóként is szolgált, ahol többek között a közel-keleti béke elérése volt a feladata.

Fotó: John Lamparski

Kushner igyekezett olyan megállapodásokat tető alá hozni, amelyek normalizálták volna Izrael és az Öböl menti országok kapcsolatait, ám a terv kitikusai szerint egyáltalán nem számolt a palesztinokkal. A mostani megszólalása

abba is betekintést nyújt, hogy Trump megválasztása hogyan alakítaná az Egyesült Államok Közel-Kelet-politikáját.

Ingatlanos múltjára emlékezve Kushner felhívta a figyelmet arra, hogy a gázai tengerpart milyen értékes ingatlan lehetne, ha az emberek a megélhetésre fókuszálnának, például az alagutakra és a fegyverekre költött pénzt inkább oktatásra és innovációra költenék. Az egyetem Közel-Kelet-tanszékének vezetője, Tarek Masoud által készített interjú során Kushner elmondta azt is, hogy Izrael helyében eltávolítaná az embereket Gázából, amíg a területet megtisztítják – számolt be a beszélgetésről a The Guardian.

A terület lakosságát Kushner szerint például az Izrael déli részén található Negev-sivatagba lehetne költöztetni, ám szerinte a zsidó állam nem állította, hogy nem akarja, hogy később az emberek visszatérjenek Gázába. Ugyanakkor

egy másik ötlete arról szólt, hogy a Rafahba szorult palesztinok Egyiptomba távoznának.

Amikor a kissé megdöbbent Masoud visszakérdezett, hogy a Negev-sivatagra vonatkozó terv Izraelben is szóba került-e, nem csak az Egyiptomot vezető Sziszi elnök részéről, akkor Kushner elárulta, hogy nem tudja a kérdésre a választ, a gondolat benne Miami Beachen fogalmazódott meg, az alapján, hogy ő mit tenne az izraeliek helyében.

Amikor pedig a palesztin államról kérdezték, Kushner kifejtette, hogy azt nagyon rossz ötletnek tartja, hiszen az lényegében a terrorizmust jutalmazná.