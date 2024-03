Amerika hátrálása miatt a NATO lehet Ukrajna következő vezető támogatója

A jövőben a NATO egyre nagyobb részét kezelheti Ukrajna támogatásának, az Egyesült Államok helyett. Nem lehet véletlen a döntés, most, amikor Donald Trump arra készült, hogy újból az Egyesült Államok elnöke lesz, és korábban olyan nyilatkozatokat tett, hogy nem támogatná Ukrajna háborúját. „Számos európai országban folyik a felkészülés” – mondja Pal Jonson svéd védelmi miniszter.

A térnyerésének része lehet az is, hogy Európa legnagyobb bázisává fejlesztik a román Mihail Kogalniceanu légi támaszpontot / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az orosz–ukrán háború kitörése óta mintegy ötven ország rendszeresen találkozik a németországi Ramstein katonai bázison, hogy megvitassák Ukrajna katonai támogatását az Ukrajna Védelmi Kapcsolattartó Csoport (UDCG) keretében, melyet eddig az Egyesült Államok vezetett. Eddig az Egyesült Államok nyújtotta a legtöbb támogatást Ukrajnának, de

az EU-vezetők körében egyre nő az aggodalom amiatt, hogy Donald Trump teljesen leállítja a támogatást, ha novemberben elnökké választják.

„Ez még a jövő zenéje, de kifejezetten fontos, hogy az Atlanti-óceán mindkét partján folytatódjon és hosszú távú legyen a támogatás. Jó hír, hogy Németország és Franciaország is növelik az Ukrajnának szánt támogatásukat” – idézte a svéd védelmi minisztert az SVT Nyheter. Jonson szerint több európai ország is készül arra az eshetőségre, ha az Egyesült Államok tartósan leállítani az ukrán segélyezést.

Az Egyesült Államok támogatásának csökkenésével a NATO nagyobb szerephez juthat. Jonson elmondta, hogy nem lát esélyt arra, hogy a NATO térnyerésével fegyveres konfliktus alakulna ki a tagországok és Oroszország között. A NATO már most is ellátja Ukrajnát üzemanyaggal és bizonyos védelmi berendezésekkel, de Jonson szerint a jövőben ennél nagyobb szerepet fognak vállalni a támogatásban.

Mindezzel egybecseng az is, hogy a Pravda szerint a NATO legfelsőbb katonai vezetője, Rob Bauer az orosz–ukrán háború kitörése óta most először utazott Kijevbe.

Az én látogatásom azt bizonyítja, hogy Ukrajna és a NATO közelebb állnak, mint valaha

– mondta Bauer. A NATO katonai vezetője megjegyezte, hogy ezzel a látogatással kifejezheti mély tiszteletét az ukránok bátorsága és ereje iránt, amelyet a harctéren és azon kívül is tanúsítottak. „Nem a svéd zászló lesz az egyetlen kék-sárga zászló a NATO-központban” – zárta beszédét Bauer.

A térnyerés része lehet az is, hogy Európa legnagyobb NATO-támaszpontjává építik ki a Konstanca román fekete-tengeri nagy kikötőváros közelében lévő Mihail Kogalniceanu légi támaszpontot. Az építési munkálatok 2019 óta tartanak, a háború azonban felélénkítette a munkálatokat, amelybe most részfinanszírozóként a NATO is beszállt.