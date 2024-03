Több száz elemből álló kémműhold-hálózatot épít egy titosított szerződés alapján Elon Musk űrkutatási vállalkozása, a SpaceX, ami rávilágít a milliárdos és az amerikai nemzetbiztonsági ügynökségek közötti mélyülő kapcsolatra is.

A 2021-ben kötött, 1,8 milliárd dolláros szerződés keretében a SpaceX Starshield osztálya a Nemzeti Felderítő Hivatal (NRO) számára bocsát fel műholdakat, de jelzi azt is, hogy a Pentagon nem spórol a pénzzel, amikor a Föld közeli műholdhálózata fejlesztéséről van szó. Az NRO munkatársai az űrerőből (Space Force) és a CIA kötelékéből származnak.

Fotó: Shutterstock

A Reuters forrásai szerint amennyiben a program sikeres, úgy jelentősen nő az amerikai kormány és haderő képessége a potenciális célpontok felderítésére, legyen azok bárhol a Földön.

A megállapodás azt is jelzi, hogy töretlen a bizalom a hírszerzési vezetők és Musk között, noha a Tesla-vezér többször is nyilvánosan szembekerült a Biden-adminisztrációval, például a Starlink-hálózat elérhetősége kapcsán Ukrajnában. Beszámolók szerint az ukrán hadsereg egyik akciója a Krím-félszigeten azért hiúsult meg, mert a Starlink nem működik a térségben.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a program keretében állítottak-e már pályára műholdat, és azt sem, hogy a projektben milyen más cégek vesznek részt. Az ugyanakkor tudható, hogy a műholdak képesek követni a földi célpontokat és ezen információkat megosztani a hírszerzési és katonai vezetőkkel.

Az eszközök emellett képesek folyamatos képet adni a földi műveletekről, bárhol a világon.

A Reuters forrásai szerint 2020 óta mintegy tucatnyi prototípust lőttek fel a műholdakból a SpaceX Falcon 9-es rakétáinak a segítségével. Egy, a műholdakról szóló amerikai adatbázisban számos olyan, a SpaceX által pályára állított műhold látható, melyet sem a SpaceX, sem az amerikai kormány nem vallott magáénak.

A Pentagon egyébként is szívesen használja a SpaceX-e, amikor az űrbe kíván valamit juttatni, így például

a Starshield prototípusát is egy korábbi, 200 millió dolláros program keretében bocsátották fel, ami a későbbi, 1,8 milliárd dolláros szerződés számára is kikövezte az utat.

A tervezett Starshield hálózat elkülönül a SpaceX szélessávú műholdas internethálózatától, a Starlinktől, mely mintegy 5500 műhold segítségével biztosít webhozzáférést szerte a világon.

A Starlink kapcsán Musk és az amerikai kormány között több vita is kirobbant, miután az eszközt Ukrajna is használja a frontvonal közelében, azonban az nem működik az oroszok uralta területeken, ami különösen offenzív műveletek idején okozhat kommunikációs problémákat az ukránok számára.

A Starshield-hálózat az amerikai–kínai űrversenynek is a része, melynek keretében a szuperhatalmak igyekeznek az űrben is domináns pozícióra szert tenni. Ennek részeként a műholdak is egyre kisebbek lesznek és egyre alacsonyabb pályán keringenek. A tervek szerint a hálózat több száz egységből áll majd, melyek képesek lesznek rajként is működni.