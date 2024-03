Ukrajna újabb EU-s eurómilliárdokhoz jut

Az Külügyek Tanácsa 5 milliárd eurót (mintegy 1900 milliárd forint) különített el az Európai Békekeretben Ukrajna katonai támogatására – közölte az uniós tanács hétfőn. A jóváhagyás az Európai Békekereten belül külön Ukrajnai Segítségnyújtási Alapot hoz létre, amely lehetővé teszi az EU számára, hogy halált okozó és halált nem okozó katonai felszerelések, valamint kiképzés biztosításával továbbra is támogassa az ukrán fegyveres erők változó szükségleteit.

Fotó: Rarrarorro

A hétfői határozatot követően

az Európai Békekeret pénzügyi felső határa a 2021–2027-es időszakra vonatkozóan meghaladja a 17 milliárd eurót.

Ezen túlmenően a külügyek tanácsa úgy határozott, hogy javítja az Európai Békekeretre vonatkozó irányítási szabályokat, hogy fenntarthatóbbá tegye és hozzáigazítsa az új nemzetközi körülményekhez. A továbbfejlesztett irányítási szabályok új nemzeti közbeszerzési struktúrákra és meglévő keretszerződésekre fognak épülni, magukban foglalva a szükséges védelmi felszerelések közös beszerzését az európai védelmi ipartól és Norvégiától, valamint az EU-n, illetve Norvégián kívül letelepedett vagy gyártási létesítményekkel rendelkező gazdasági szereplőktől is.

A közlemény Josep Borrell uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt idézte, aki azt mondta: az Ukrajnai Segítségnyújtási Alap létrehozásával az EU teljesíti kötelezettségvállalásait.

Az alap tettre váltja szavainkat

– fogalmazott a főképviselő, majd hozzátette: „Az alap segítségével az EU továbbra is támogatni fogja Ukrajnát, hogy megvédhesse magát Oroszország agressziójával szemben, bármibe is kerül, és ameddig csak szükséges.” Az Európai Unió nagykövetei múlt héten állapodtak meg abban, hogy a tagállamok 5 milliárd euró értékű katonai támogatást fognak nyújtani Ukrajnának, miután megszületett a kompromisszum arról, hogy a fegyvereket a blokkon kívülről is be lehet szerezni. „Támogatni fogjuk Ukrajnát, bármi áron, hogy győzedelmeskedjen Oroszországgal szemben” – írta a Twitteren Josep Borrell.