Drónháború: energetikai létesítményeket támadtak az ukránok

Huszonhat drónt az ukrán határ közelében fekvő Belgorodi terület felett lőtt le az orosz légvédelem, amely ukrán pilóta nélküli, távirányítású repülőgépeket semmisített meg a nyugat-, illetve dél-oroszországi Brjanszki, Kurszki, Tulai, Szmolenszki, Rjazanyi és Kalugai területek felett is, valamint Moszkva térségében – jelentette be a közösségi médiában Vjacseszlav Gladkov, a terület kormányzója.

Drónháború: az ukránok elsősorban az orosz energetikai létesítményeket támadják (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Két ember – egy törött lábú nő és egy férfi – meghalt egy ukrán határ közeli rakétacsapásban, amely tüzet okozott a házukban. A kormányzó később kiegészítette információit azzal, hogy egy aknatámadásban megsebesült várandós nő is elhunyt a magzatával együtt a kórházban, Sebekino járásban.

Drónokkal támadnak

Másik három ember is megsebesült a Novaja Tavolzsanka falu elleni aknatámadásban.

Az orosz védelmi tárca közlése szerint szombat délután további három drónt lőtt le az orosz légvédelem a Belgorodi terület felett.

Dróntámadásban kigyulladt egy elektromos transzformátor is szombaton – erről Kalugai terület közigazgatási vezetője, Vlagyiszlav Sapsa számolt be. Alekszandr Bogomaz brjanszki, valamint Vaszilij Anohin szmolenszki kormányzó is üzemanyag-raktárakban és energetikai létesítményekben keletkezett tüzekről adott hírt.

Célzott ukrán támadások

Az utóbbi hónapokban orosz kőolaj-finomítók és terminálok váltak az ukrán dróntámadások elsődleges célpontjaivá a több mint két éve tartó háborúban.

Ukrajna az év eleje óta célzottan támadja az orosz olajfinomítókat, ezzel próbálja csökkenteni Moszkva energiabevételeit és a hadseregre fordítható forrásait, de a hadiipart szolgáló létesítményeket is intenzívebben támadja.

Kijev hivatalosan nem erősítette meg, de nem is cáfolta az oroszországi kőolaj-finomítók elleni támadásokat,

csupán annyit közölt, hogy ezek a létesítmények legitim célpontok, miután az orosz katonai erőfeszítéseket támogatják.

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatott: a Déli Hadseregcsoport műveleti területén – a „Donyecki Népköztársaság” Makszimiljanivka, Sztupocski, Paraszkovijivka és Kalinyina térségében – az utóbbi 24 órában a javukra változott a harci helyzet,

az ukrán hadsereg ez idő alatt pedig 610 katonát veszített.

A Középső Hadseregcsoport javította taktikai helyzetét, és az ukrán fegyveres erők nyolc ellentámadását verte vissza a tárca szerint, míg a Nyugati Hadseregcsoport egy nap leforgása alatt Harkiv megyében előnyösebb állásokat foglalt el, visszaverte az ostromló orosz hadsereg három támadását.