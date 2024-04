Egymásnak feszült Oroszország és Svédország: „Tudjuk, hogy svéd zsoldosok harcolnak az ukrán fronton, a negyedük már meg is halt” Nemrég derült ki, hogy már kínaiak is harcolnak Oroszország oldalán az ukrán háborúban. Most már azt is lehet tudni, hogy Ukrajna csapataiban pedig svéd zsoldosok jelentek meg, akiket ráadásul Stockholmban toboroznak.