Újabb magyar expedíció indul a Himalájába – derült ki az M1 péntek kora esti műsorából.

Hivatalos: magyar expedíció indul a világ egyik legmagasabb hegyére – ő a hegymászó / Fotó: Varga Csaba / Facebook

Ezúttal a Sisapangma a cél, amelyet még soha nem mászott meg egyetlen magyar sem.

Kivételes hegycsúcsról van szó, egyike a 14-nek, amely magassága meghaladja a 8 ezer métert.

A magyar hegymászónak 8027 métert kell leküzdenie, hogy célba érjen, vagyis sok időt kell majd eltöltenie a 7500 méter fölötti halálzónában.

Ki a magyar hegymászó, aki a világ egyik legmagasabb hegyére készül?

Mint az most kiderült, a magyar hegymászó nem más, mint Varga Csaba ismert és sikeres magashegyi mászó. Legutóbb akkor írtunk róla, mikor tavaly nyáron meghódította a világ kilencedik legmagasabb csúcsát, a Nanga Parbatot. Arról a sikeres csúcstámadásról az alábbi cikkben lehet részletesebben olvasni.

Varga Csaba már holnap megkezdi az expedíciót, amelynek első állomása – a kiutazást követően – az akklimatizáció. Ez több hetet is igénybe vehet, így a konkrét csúcsmászás valamikor nyár elején esedékes. Az akció önmagában is merész vállalás, de további nehezítő körülmény, hogy Varga Csaba szokásához híven ezúttal is pótlólagos oxigén és teherhordó segítsége nélkül akar majd a csúcsra jutni, ami kivételes koncentrációt és állóképességet feltételez.

Suhajda Szilárd drámája átírta a magyar hegymászás történetét

Újra izgulhat tehát az ország egy magyar hegymászóért. Suhajda Szilárd tavaly májusi tragédiája az egész országot megrázta, és éles vitát váltott ki a hegymászás létjogosultságáról. Varga Csaba aztán a nyár elején sikeresen elérte a Nanga Parbat 8126 méteren lévő legmagasabb pontját, ezzel komoly eredményt elérve és némiképp helyrebillentve a magyar hegymászók megítélését. Pontosabban a teljesítménye megerősítette, hogy

a magyar hegymászók igenis alkalmasak a magashegyi, ráadásul tisztán, pótlólagos oxigén és teherhordók segítsége nélküli expedíciókra,

és súlyos tévedés azt állítani, hogy pusztán valamiféle önző, öngyilkos hajlamnak engednek. Varga Csaba tehát most újra megpróbálja ezt bebizonyítani, ugyanakkor a hegymászás iránt érdeklődő nyilvánosságot még egy rejtély feszíti: ki az a magyar, aki a Mount Everestre készül? Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a tavaszi-nyári szezonra újabb magyar hegymászó indul a világ legmagasabb csúcsára, a Mount Everestre, de egyelőre nem lehet tudni, hogy kicsoda.