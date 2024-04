Ursula von der Leyen öt éve is csak épphogy meg tudta győzni az Európai Parlament képviselőinek többségét, hogy támogassák a jelölését az Európai Bizottság élére, ám most sem lesz könnyebb dolga, különösen, hogy sem a Fidesz, sem a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) pátjának támogatására nem számíthat.

Ursula von der Leyen / Fotó: AFP

Ráadásul a bizottság élén eltöltött öt éve alatt nemcsak a magyar és lengyel jobboldal felé vezető hidakat égette fel, sőt az őt támogató három párt – az Európai Néppárt, a Szocialisták és Demokraták és a liberális Renew – is várhatóan kevesebb képviselőt delegálhat majd az EP-be a júniusi választás után.

Sokan a mögötte álló pártokból is Von der Leyen ellen szavaztak öt éve

Ugyanakkor az is igaz, hogy öt éve a három nagy európai pártból mintegy 100 képviselő nem támogatta von der Leyen megválasztását a bizottság élére, ezért szorult anno külső támogatók segítségére, aminek köszönhetően sikerült kilencszavazatos többséget elérnie. Az előtte álló nehézségeket jelzi az is, hogy egy nappal azelőtt, hogy a kis- és középvállalkozók képviselőjévé vált volna, visszalépett kedvenc jelöltje, akinek a kinevezését brüsszeli tisztviselők és az Európai Parlament képviselői is megtámadták.

Von der Leyen hivatali ideje alatt irányította az unió válaszát a koronavírus-járványra vagy épp az Ukrajna elleni orosz invázióra, és jelentős eredményeket ért el a klímaváltozás megfékezését célzó szabályok megalkotásában is, ahogy az ő nevéhez fűződik a 800 milliárd eurós közös uniós hitelfelvétel vagy a közös vakcinabeszerzés is – idézi fel a Financial Times.

Azonban az már most is látszik, hogy nem lesz könnyű dolga, ha a bizottság elnöke akar maradni, ugyanis bár a mögötte álló pártoknak lehet többsége az EP-ben,

megválasztásához szinte mindegyik frakció egyöntetű támogatására lenne szükség, vagy külsős támogatókra.

Erre Von der Leyennek a mögötte álló pártokból ellene szavazó vagy tartózkodó száz képviselő miatt is szüksége volt, így több frakción kívüli képviselő, az Európai Konzervatívok és Reformerek pártjába tartozó lengyel PiS és a Fidesz is támogatta.

Meloni lehet a megmentő

A mögötte álló pártok támogatásának visszaesését Von der Leyen azzal próbálja megelőzni, hogy Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kegyeit keresi, akinek a pártja, az Olaszország Fivérei mintegy harminc helyet szerezhet meg a választás után 760 fős parlamentben. Ráadásul az EP-ben a PiS-szel közös frakcióban ülő pártot a néppárt is szeretné meggyőzni, hogy csatlakozzon inkább hozzájuk.

Azonban a sokak által szélsőjobboldalinak tartott

Meloni támogatása Von der Leyen centrista és baloldali szövetségeseit tántoríthatja el attól, hogy támogassák a bizottsági elnök újraválasztását.

A liberális Renew francia vezetője, Emmanuel Macron francia elnök szövetségese, Valérie Hayer elmondta, hogy ha Meloni nyilvánosan Von der Leyen mellé áll, akkor a ő frakciója visszavonja a támogatását. Ugyanakkor más országokból származó liberálisok nem ennyire szigorúak, sőt hazájukban meg tudtak állapodni hasonló pártokkal.

Azonban a szocialisták, akik a néppárt után a második legnagyobb frakciót adhatják a választás után, szintén elkötelezettek amellett, hogy ne adjanak lehetőséget a szélsőjobboldalnak. Von der Leyen esetleg még a Zöldek támogatására számíthat, ám

épp a közelmúltban vizezte fel a közösség klímapolitikáját, engedve ezzel az agrárlobbinak.

Ettől függetlenül a zöldek jelöltje a bizottság elnöki posztjára, Bas Eickhart arról beszélt, hogy bizonyos zöldpolitikai engedményekért cserébe elképzelhető, hogy támogatnák Von der Leyen újraválasztását.

Nemzeti ellentétek is bekavarhatnak, így a francia republikánusok hiába vannak az EP-ben ugyanúgy a néppártban, mint Von der Leyen, nem támogatják a politikust, mert túlságosan közel áll Macronhoz. Ugyanakkor ahogy azt Carlo Fidanza, Meloni szövetségese is elmondta, egyelőre korai találgatásokba bocsátkozni arról, hogy mi lesz a bizottság elnökének megválasztásával, hiszen még az EP-ben kialakuló erőviszonyokról is csak becslések léteznek.