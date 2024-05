A NATO-főtitkár szerint, nem kell foglalkozni Putyin fenyegetéseivel

A NATO-főtitkár félresöpörte pénteken Vlagyimir Putyin orosz elnök figyelmeztetéseit, mely szerint a NATO által Ukrajnának adott fegyverek bevetése oroszországi célpontok ellen eszkalációhoz vezetne.

Jens Stoltenberg visszautasította Vlagyimir Putyin orosz elnök figyelmeztetését / Fotó: AFP

A szervezet külügyminisztereinek prágai találkozóján Jens Stoltenberg elmondta, hogy már számtalanszor hallottak hasonló fenyegetéseket, hiszen Putyin minden támogatást igyekszik ily módon megakadályozni, az eszkalációról pedig az egy másik országot elleni invázióval eszkaláló Oroszország jobb, ha nem beszél.

Putyin atomháborúval fenyeget

Putyin kedden arra figyelmeztette a tagjait, hogy ha megengedik Ukrajnának, hogy fegyvereit oroszországi területek ellen használják, úgy nukleáris háborút kockáztatnak. Ennek ellenére csütörtökön arról is érkeztek jelentések, hogy az Egyesült Államok is engedélyezte, hogy fegyvereit oroszországi célpontok ellen használják.

Ez a döntés azonban csak a határ menti Harkiv védelmét célozza, így az amerikai engedély csupán korlátozott mértékű.

Az orosz hadműveletek az ország vadászgépei is segítik az orosz légtérből, amiket az ukrán légvédelem nem ér el. Stoltenberg az elmúlt napokban többször is leszögezte, hogy véleménye szerint Ukrajnának jogában áll legitim katonai célpontokat támadnia Oroszország területén is – írja a Reuters.

A NATO-főtitkár szerint

Ukrajnának joga van az önvédelemre, és a NATO-nak is joga van ebben Kijevet segíteni, ettől azonban még nem lesz részese a konfliktusnak.

Pénteken a német és a holland kormány is jelezte, hogy engedélyezik az ukránoknak, hogy fegyvereiket orosz területek ellen használják. Más országok ugyanakkor ódzkodnak hasonló engedélyt adni az ukránoknak, Olaszország például az ország alkotmányára hivatkozva tiltotta meg az ukránoknak az orosz területeket támadja.