Kemény lesz az idei nyár: kánikula és szélsőséges időjárás váltják egymást

A klímakutatók szerint az üvegházhatású gázok magas koncentrációja miatt várhatóan idén is folytatódnak az extrém időjárási jelenségek világszerte, miután áprilisban tizenegy alkalommal mértek rekordot a globális felszíni átlaghőmérsékletben – írta a Financial Times.

A rekordhőmérsékletekkel járó szélsőséges időjárás egyre gyakoribb lesz / Fotó: AFP

A Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálat (CCCS) szerint az eddigi legmelegebb április átlaghőmérséklete elérte a 15,03 Celsius-fokot, 0,67 fokkal haladta meg az 1991–2020-as időszak átlagát, és 1,58-dal magasabb az iparosodás előtti szintnél.

A jelentés szerint az emelkedő hőmérséklet szélsőséges időjárási viszonyokhoz vezethet világszerte, az aszályok, az árvizek és a heves szélviharok pedig egyre gyakoribb jelenségekké válhatnak.

Ázsia nagy része már most is olyan hőhullámokkal küzd, amelyek a Közel-Keleten akár a 48 fokot is elérik, a bolygó több részén, Kínától Kenyán át egészen Brazíliáig pedig halálos árvizekkel küzd több régió is.

Az idei 1,58 fokos hőmérséklet-emelkedés meghaladja a párizsi egyezményben kijelölt maximális szintet, jelezve, hogy a nemzetközi kibocsátáscsökkentési és zöldprojektek továbbra sem elegendők a klímaváltozás lelassítására.

Igaz, a rekordszintben közrejátszik az El Nino természeti jelenség is, amely a Csendes-óceán felszíni hőmérsékletének felmelegedését eredményezi. Ez az év elején tetőzött, a trópusi éghajlatokon elvégzett mérések pedig azt mutatják, hogy a jelenség visszatért „semleges állapotba”.

A globális tengerfelszíni hőmérséklet azonban még mindig a legmagasabb volt áprilisban 21,04 fokkal, ez a 13. egymást követő havi rekordhőmérsékletet jelenti.

Míg az El Ninóhoz hasonló természetes ciklusok okozta ingadozások jönnek-mennek, az üvegházhatású gázok növekvő koncentrációja által az óceánba és a légkörbe zárt többletenergia folyamatosan új rekordok felé tolja a globális hőmérsékletet

– figyelmeztetett Carlo Buontempo, a Copernicus igazgatója. Például a 2015 és 2016 közötti esemény során a világon 16 egymást követő hónapban rekordhőmérsékletet mértek, bár a tavalyi év hőmérséklete még ennél is magasabb volt.

A klímaváltozás extrém aszályokhoz és heves áradásokhoz vezet olyan területeken is, amelyeken ez korábban nem volt jellemző / Fotó: AFP

A szárazföldi hőmérséklet áprilisban az átlagosnál magasabb volt Kelet-Európában, Észak- és Dél-Amerikában, Kelet-Ázsiában, a Közel-Keleten és Afrika nagy részén. Ezzel párhuzamosan pedig Nyugat- és Észak-Európa, Közép-Ázsia és Ausztrália az átlagosnál jóval csapadékosabb volt.

Az Egyesült Arab Emírségeket, amely tavaly az ENSZ COP28 éghajlatváltozási csúcstalálkozójának adott otthont, áprilisban szélsőséges áradások sújtották, a 75 évvel ezelőtti feljegyzések kezdete óta a leghevesebb esőzéseket tapasztalták. Eközben Brazília, amely a jövő évi COP30 konferencia házigazdája lesz, több államában is hasonló méretű árvizekkel küzd, amelyek eddig 90 ember halálát okozták.

Nyáron sem ér véget a rekordidőszak

A tavaszi szélsőséges időjárást nyáron valószínűleg pokoli hőhullámok fogják követni Európában, ahol a szárazság évek óta hatalmas terheket ró a vízellátásra, a mezőgazdaságra és a folyami kereskedelemre. Ráadásul a klímakutatók szerint a következő hónapokban több nagy viharra és heves áradásokra kell számítani.

A világ többi részén hasonlóan extrém lesz az időjárás, szokatlan jelenségekkel fog járni több területen is: az Arab-félszigetet érő felhőszakadás és az egyenlítői esőerdőkben tavaly óta tartó szárazság a következő hónapokban tovább folytatódhat, felkészületlenül érve az ott élőket, akiknek otthona és megélhetése is veszélybe kerülhet.