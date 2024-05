Zelenszkij újra meghosszabbítaná a hadiállapotot és a mozgósítást

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök május 6-án törvénytervezetet terjesztett a parlament elé a hadiállapot és az általános mozgósítás további 90 napra történő meghosszabbításáról Ukrajnában – számolt be róla a Kárpáti Igaz Szó kárpátaljai hírportál.

Volodimir Zelenszkij május 6-án törvénytervezetet terjesztett a parlament elé / Fotó: Anatolii Stepanov / AFP

A államfő már be is nyújtotta az erre vonatkozó, a parlament hivatalos honlapján is megtalálható 11234. és 11235. számú törvénytervezeteket.

Az orosz-ukrán háború 2022. február 24-i kitörésekor bevezetett hadiállapot jelenleg 2024. május 13-ig van érvényben. Zelenszkij a mozgósítás és hadiállapot további 90 nappal történő meghosszabbítását javasolja május 14-től, így annak lejárati határideje 2024. augusztus 11-re módosulna. A hatályos ukrán törvények egyszerre legfeljebb 90 nappal hosszabbíthatók meg.

Amennyiben elfogadják az elnök beterjesztését, ez lesz a 11. döntés a hadiállapot és az általános mozgósítás hatályának meghosszabbításáról.

Mindkét szóban forgó törvénytervezetet megvitatásra küldte a parlement elé az ukrán Legfelső Tanács nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési szakbizottsága.