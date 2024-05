Zelenszkij megfáradva is ragaszkodik a hatalomhoz

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ötéves mandátuma lejárt és ez év március 31-én kellett volna megtartani az elnökválasztást. Ezt azonban nem rendezték meg, hiszen, mint maga az elnök jelezte: Ukrajnában katonai szükségállapot van érvényben.

Nincs pontos adat az ukrán választók számáról sem. Az ország háború előtti 44 millió lakosából mintegy 10 millió külföldre távozott, további milliók holléte ismeretlen. Ilyen körülmények között aligha lenne reális újabb, az alkotmányban is előírt elnökválasztási fordulót tartani – érvelnek Kijevben.

Zelenszkij gondoskodott róla, hogy egyetlen érdemi kihívója, a volt és népszerű hadsereg-főparancsnok, Valerij Zaluzsnij tábornok elhagyja az országot. Leszereltette, méltó és messzi helyet talált neki. Az extábornok londoni nagykövet lett, ami az ország szempontjából nagyjából a harmadik legfontosabb külhoni poszt Washington és Brüsszel után – azonban

gyakorlatilag nincs lehetősége az ukrán belpolitikába való beleszólásra.

Pedig igény lenne rá, hiszen az elnök népszerűsége jelentős mértékben visszaesett. Míg 2019-es beiktatásakor a lakosság mintegy kilenctizede állt mögötte, 2024 májusa végén ez a támogatás – még a Zelenszkij-vezetéssel szemben igen jóindulatú BBC szerint is – legfeljebb kétharmados. A közvélemény-kutatások viszont ennél sokkal rosszabb támogatási arányokról számolnak be. Ezek közül is kiemelkedően fontos az Ukrajnában a Nemzetközi Republikánus Intézet által végzett 2024. februári felmérés, amely szerint

a megkérdezettek csak 22 százaléka támogatja egészen az elnököt,

Kuleba külügyminiszter 24 százalékkal a legnépszerűbb a kormányban,

Smigal miniszterelnököt 6,

Umerov védelmi minisztert a megkérdezettek 7 százaléka támogatja.

A törvényhozás iránt még kisebb a bizalom, mindössze a lakosság 3 százaléka támogatja teljes mértékben.

Öt év alatt 15 évet öregedett

Ismerői egyetértenek, hogy a 46 éves elnök nagy tempóban fárad, a kiégés jeleit is fel lehet rajta fedezni.

Öt év elnöksége alatt tizenöt évet öregedett

– idézi a Der Spiegel Ukrajnában forgatott filmje az elnök egyik tisztelőjét, Anatoli Wlazynskit. Makacsul ragaszkodik hozzá, hogy Ukrajna kizárólag győztesen kerülhet ki ebből a háborúból – amire egyre kevesebb az esély. Ugyanakkor Ukrajna-szerte – a vezetői körökben is – egyre erősebb a nézet, hogy a háborúnak csak egy tárgyalásos folyamat vethet véget.

Mindennek ellenére Zelenszkijnek nincs oka aggodalomra. Az országon belül nem érezhető számottevő ellenzéki jelenlét, a hivatalostól eltérő vélemény. A lakosság tekintélyes része megérti, hogy ilyen körülmények között nem lenne okos dolog elnökválasztást tartani, feleslegesen felbolydítani az országot.

Zaluzsnij távozásával amúgy sem lenne komolyan veendő ellenfele az elnöki poszt ismételt megszerzésében.

Mindez összefügghet a katonai helyzet romlásával is. A nagyjából egy éve indított ukrán ellentámadás, az elfoglalt területek visszaszerzése kudarcot vallott. Jelenleg a számbeli-technikai fölényben lévő orosz csapatok lassú előrenyomulásának a lefékezése a reális cél. Rosszul áll Kijev szénája. Mindenekelőtt elfogyott az embertartaléka. Emiatt is átvette a sokat bírált oroszországi gyakorlatot és több ezer frontharcost verbuvált a börtönben ülők közül.

Moszkva szándékai nem világosak

Putyin orosz elnök végső szándékai továbbra sem világosak. Moszkvában az ukrán NATO-tagság elvetésével párhuzamosan egy körülbelül 100 kilométer széles – ukrán területen futó – ütközőzónáról beszélnek, amelynek a részei a már bekebelezett két „népköztársaság”, a luganszki és a donyecki területei, továbbá délebbre a zaporozsjei és a herszoni megyék a Dnyeper keleti, délkeleti partjától keletre fekvő területei. Ehhez vélhetően Moszkva Északkelet-Ukrajnában meg akarja szerezni a harkivi, szumi és a csernyigovi megyék jelentős részét, délen pedig a nyikolajevi és odesszai megyék a Dnyeper-torkolattól a Duna-deltáig terjedő részeit. Hogy ez a tervezett ütközőzóna teljes egészében a jövendőbeli – Moszkva reményei szerint az oroszországi célokat követő – Ukrajna része maradna-e, nem világos.

Zelenszkij nem enged a területekből

Az ukrán elnök azonban hallani sem területi engedményekről és továbbra is érvényesnek tekintett 12 pontos béketerve alapja: valamennyi, 1991-ben a szuverén Ukrajnához tartozó terület visszaszerzése (a Krím-félszigetet is beleértve). Elutasítja a Macron elnök által javasolt olimpiai tűzszünetet is. Hatalmát nyíltan senki sem kérdőjelezi meg, ugyanakkor érződik cselekedetein a kapkodás.

A végeláthatatlan kádercserék a hadseregben, az állambiztonsági hatóságoknál elbizonytalaníthatják a katonai felsővezetést,

amelynek nagyon nem tetszett az a módszer, ahogy Zelenszkij menesztette Zaluzsnijt. A korrupcióellenes harc felemás. A Nyugatnak nem érdeke egy átfogó vizsgálat szorgalmazásával megrendíteni a kijevi vezetést, noha az Ukrajnának adott pénz- és természetbeni segélyek útja-sorsa belpolitikai téma egy sor szövetséges államban.