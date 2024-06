Egészségipar válthatja a betegségipart, csökkent a benzin ára – heti összefoglaló

Keddi közleményében jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium, hogy hamarosan megemelik a megengedett sebesség felső határát a 67-es számú főúton. A Lázár János vezette tárca tájékoztatásából kiderült, hogy a Látrányt elkerülő kétszer két sávos szakaszán változik az engedélyezett sebesség maximuma,

méghozzá az eddigi 90-ről 110 kilométer per órára.

A 67-es főút Látrány elkerülő szakaszának bővítése keretében átadott több mint 10 kilométeres útszakaszon május 30-tól (csütörtök), rossz időjárási viszonyok esetén május 31-től (péntek) lehet ennyivel közlekednie az autósoknak.

A Látrányt elkerülő kétszer két sávos szakaszán változik az engedélyezett sebesség maximuma (Fotó: Shutterstock)

Magyarország kedvenc milliárdosa: így lesz vége az egészségügynek

Balogh Péter „Petya” milliárdos üzletember, angyalbefektető egy előadásban arról beszélt, hogy a digitális forradalom alapjaiban értelmezi majd újra az egészségügyet, és ennek eredményeképpen Magyarországon is fel fogja váltani a betegségipart az egészségipar. Szerinte már ott tartunk, hogy nem csak buta algoritmusaink vannak, hanem egy emberi méretű idegszövet gondolkodik és segít nekünk a munkában, ebből mindenképpen az következik, hogy izgalmas idők várnak ránk. Kiemelte: már régóta körül vagyunk véve különböző technológiai vívmányokkal. Úgy gondolja, az AI-nak abban lesz igazán fontos szerepe az egészségügyben, hogy csökkentse az adminisztrációs terheket, és ezáltal több idő marad a gyógyításra. Az egyik legnagyobb változás szerinte a vagyoni eltérésekből fakad a jövőben: „Akinek van pénze, letojhatja az egészségét, mert úgyis megvásárolhatja majd.”

Orbán Viktor rövid és egyértelmű választ adott Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban

Brüsszel tisztességtelenül járt el a magyar és az uniós gazdákkal szemben, amikor egyre szigorúbb szabályokkal növelte a termelők költségeit, és közben versenyre kényszerítette őket olyan, a közösségen kívüli termelőkkel, akikkel szemben semmilyen elvárást nem támasztott – mondta az agrárgazdasági kamara lapjának, a NAKlapnak adott interjúban Orbán Viktor miniszterelnök. Véleménye szerint

változásra van szükség a brüsszeli politikában, mert túl azon, hogy az ukrán gabona tönkreteszi az európai gazdákat, a háború és a szankciók miatt Európa gazdasága hanyatlik, a zöldátállás egy katasztrófa, özönlenek a migránsok a határokon át.

Szerinte az Európai Bizottságnak az európai gazdák érdekeit kellene képviselnie Ukrajnával szemben, és nem az ukrán gazdák érdekeit az európai gazdákkal szemben. Azt is kijelentette, bármennyire szeretnék is Brüsszelben, a felvetés, miszerint Ukrajna csatlakozhat az Európai unióhoz, nem reális. Ennek szerinte több oka is van, de a mezőgazdaság szempontjából a legfontosabb, hogy az uniós agrártámogatások nagy részét Ukrajna egymaga felemésztené. Ha Ukrajna a jelenlegi szabályok mellett csatlakozna, akkor az európai uniós agrártámogatásokból 96,5 milliárd eurót vinne el egymaga. Ez az összeg a jelenlegi teljes hétéves keret negyede. Ezt az összeget valahonnan elő kellene teremteni, vagy jelentősen csökkenteni a többi tagállamnak járó forrásokat.

Hétfőtől újabb árcsökkenés jöhet: megint a benzin lesz olcsóbb (Fotó: Havran Zoltán)

Üzemanyag: meghatározták a friss magyar árakat

Ismét részlegesen csökkent az üzemanyagok ára Magyarországon – derült ki a holtankoljak.hu friss adatközléséből. Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ezen a héten szerdától újabb árváltozás jön benzinkutakon,

ami a benzin esetében 4 forintos csökkenést jelent.

A gázolaj ára viszont nem változik. Így az aktuális átlagárakat figyelembe véve az alábbiakra számíthatnak a hét közepétől a járműtulajdonosok:

95-ös benzin – 600 forint/liter,

gázolaj – 603 forint/liter.

Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amelyektől a jellemző árak néhány forinttal eltérhetnek. Az autópályák melletti töltőállomásokon viszont 50 forinttal drágább az üzemanyagok literenkénti ára. Mindenesetre lapunk tapasztalatai szerint a nem sztrádakörülmények mellett a benzint 600 forint, a dízelt pedig 598 forint körül árazzák a kutak. Vagyis szinte biztosra vehető, hogy szerdától 5-össel fognak kezdődni a literenkénti árak, főleg úgy, hogy a benzin ára ismét csökken – hétfőtől.

Megvan, hol csaphat le először az orosz atomütőerő

Drámai fordulatot vehet a helyzet az orosz–ukrán háborúban, az ukrán drónok – ha hinni lehet a fotókat is közlő nyugati médiumoknak – az elmúlt héten az oroszországi stratégiai rakétavédelmi rendszer immáron második elemét támadták meg. Először több ezer kilométerre az ukrán–oroszországi határtól, az orosz kazahsztáni határ közelében, az orszki térségben található Voronyezs-M-re, aztán a hét elején a krasznodari területen, az armaviri Voronyezs-DM stratégiai előrejelző radarállomásra mértek több csapást.

A legújabb fejlemények szerint Kijev – akarva-akaratlanul – egy közvetlen Moszkva–Washington katonai összecsapás kiprovokálásával változtatna az események menetén, hogy saját érdekeit védje. Ennek a taktikának pedig világháború, nukleáris armageddon lehet a vége.

Moszkva – akárcsak Washington – óvatos maradt, és egyelőre csak üzenget. Az első lehetséges orosz támadás során legelőször a nyugat-ukrajnai Javoriv Katonai Bázis és Kiképzőközpontba csapódhat be egy – de valószínűbb, hogy több – taktikai nukleáris robbanófej, mégpedig demonstratív céllal. Itt várhatóan viszonylag kevés lesz az áldozat, viszont a Nyugat-Ukrajna felett megjelenő gombafelhők a kiszámíthatatlan széljárás miatt Európa felé sodródhatnak, ami a Csernobil utáni rádióaktív szennyezettség tízezerszeresével áraszthatja el a térséget. Egy ilyen rakétán a robbanófej ereje akár húsz hirosimai bombáéval is felérhet, amivel a mai atomarzenálban még mindig a kisebbek, azaz a taktikaiak közé számít.

A második csapás egy lengyel várost törölhet el a föld színéről, a 180 ezres lakosú Rzesówot, mivel annak polgári repülőtere az Ukrajnába légi úton szállított nyugati hadianyag legfőbb átrakási pontja.