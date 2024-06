Az izraeli hadsereg (IDF) parancsnokságának vezetője, Ori Gordin vezérőrnagy és a Műveleti Igazgatóság vezetője, Oded Basiuk vezérőrnagy a mai napon jóváhagyta a libanoni harci terveket – közölte a hadsereg. Az IDF közleménye szerint a tábornokok ülést tartottak, amelynek során jóváhagyták a libanoni offenzíva hadműveleti terveit.

Izrael nagyszabású támadásra készülhet a Hezbollah ellen / Fotó: AFP

A legfelsőbb parancsnokok döntéseket hoztak a „terepen lévő erők felkészültségének felgyorsításáról” – számolt be róla a The Times of Israel. Izrael tart egy szélesebb körű konfliktustó a Hezbollah-val, ezért tették a bejelenést.

Izrael szerint nem tűrhetik tovább a Hezbollah jelenlétét a határ mentén,

és arra figyelmeztetett, hogy amennyiben nem születik diplomáciai megoldás, katonai akcióba fog kezdeni a Hezbollah visszaszorítására.

Az Egyesült Államok megígérte Izraelnek, hogy a következő napokban eltöröl minden fegyverszállítási korlátozást – erősítette meg Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök, miután több izraeli és német sajtóorgánumban források nélkül közölték a hírt. Netanjáhú azt mondta, hogy Antony Blinken külügyminiszternek kifejtette, mennyire értékelik az Egyesült Államok támogatását, de nehezményezik a visszatartott fegyvereket.