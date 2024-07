Börtönből az Európai Parlamentbe, nem egyedi eset

Eva Kailit még nem sikerült elítélni, de legalább nem választották újra / Fotó: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Azt még nem tudni, hogy a mostani ciklusban hány képviselő kerül szembe a törvénnyel, de egy politikus biztosan ismert: Ilaria Salis is uniós törvényhozó lett a baloldaliak és zöldek szövetsége (AVS) listájáról. Salis antifasiszta aktivista, aki az elsőrendű vádlott a tavaly februári, Budapesten elkövetett támadások ügyében.

Előbb három lengyelre támadt rá egy hét-nyolc fős banda, másnap egy magyar és egy német párt bántalmaztak. Salist letartóztatták, a bilincsbe vert nő képe az egész olasz sajtóban címlapokon szerepelt, bekérették a külügyminisztériumba a római magyar nagykövetet, Tajani pedig a parlament ülésén kijelentette, hogy Salisszal megalázóan bánnak Magyarországon.

A magyar börtönhatóságok tagadták a vádakat, és be is engedtek egy csapat újságírót a 25 négyzetméteres cellába, ahol Salist hét másik nővel együtt fogva tartották. Májusban a bíróság elrendelte a szabadlábra helyezését, ugyanakkor mentelmi jogával lezárulhat az eljárás. Azt is érdemes megemlíteni, hogy

Ursula von der Leyent elmeszelte az EU legfelsőbb közigazgatási bírósága.

Az ítélet szerint az Európai Bizottság nem biztosított kellően széles körű hozzáférést a nyilvánosságnak a Covid–19-vakcinaszerződésekhez, és szabálytalanságokat talált a dokumentumok egyes részeinek szerkesztésére vonatkozó indoklásában. Erre egy nappal a döntő szavazás előtt került sor.