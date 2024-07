Hoppon maradhat Ukrajna, a németek is kevesebb pénzt adnának jövőre

Lefelezi az Ukrajnának szánt hadisegélyt jövőre Németország a hosszadalmas tárgyalások után elfogadott jövő évi költségvetés tervezet szerint, melyben a célra csak mintegy 4 milliárd euró szerepel, szemben az idei mintegy 8 milliárd eurós összeggel.

A német hadsereg is modernizációra szorul, nem tudnak több fegyvert adni Ukrajnának (Fotó: Ronny HARTMANN / AFP)

Más forrásokból kell Kijevnek gazdálkodnia

Berlin abban reménykedik, hogy a zárolt orosz vagyon kamatainak terhére felvett, a G7 által jóváhagyott 50 milliárd dolláros kölcsön fedezi az ukrán hadsereg igényeinek a jelentős részét. Christian Lindner szabaddemokrata német pénzügyminiszter szerdán egy sajtótájékoztatón még a korábban elfogadott európai finanszírozást hozta fel további lehetőségként az ukrán igények fedezésére.

A G7-féle finanszírozást Washington azért erőltette, hogy Kijev még az amerikai elnökválasztás előtt jelentős forrásokhoz jusson,

biztosítva ezzel, hogy Donald Trump esetleges megválasztása esetén is tudja folytatni a háborút. Tekintve, hogy Trump alelnökjelöltje a korábban területi engedményeket szorgalmazó J. D. Vance vagy épp az Orbán Viktor uniós vezetők számára írott levelében foglaltakat, Kijev Trump megválasztása esetén egészen biztos az merikai segítség elapadására számíthat.

Trump korábban még arról is beszélt, hogy még az Egyesült Államok NATO-szövetségeseit sem védené meg, amennyiben azok nem teljesítik a szövetség által elvárt, a GDP-jük 2 százalékára rúgó hadikiadási célokat. Ezt éveken keresztül Németországnak sem sikerült elérnie, ráadásul a célt nehezíti a 2009-ben alkotmányba foglalt adósságfék.

A német hadsereg készletei is fogytán

A Németország által nyújtható hadisegély mértékét ugyanakkor az is korlátozza, hogy az ország készletei is fogytán vannak az éveken át tartó spórolás és az eddig nyújtott támogatás eredményeképp. Berlin mindeddig három Patriot égvédelmi rendszert is adott Ukrajnának, többet, mint bárki más, így az országban már csak kilenc maradt azokból. Azonban a 2 százalékos NATO célt a Reuters birtokába került 2025-ös költségvetési terv szerint az ország el fogja érni, miután 75,3 milliárd eurót különített el katonai célokra.