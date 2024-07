Menczer: Orbán Viktor a béke érdekében cselekszik

Továbbra is békét akar Orbán Viktor miniszterelnök, és ennek megfelelően is cselekszik – mondta Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalára szombaton feltöltött videóban.

Fotó: Orbán Viktor hivatalos oldala / Facebook

A politikus az M1-nek adott interjúból kivágott videóban beszélt arról is, hogy látja és hallja a háborúpártiak hőzöngését, hőbörgését és a támadásokat hazánk és a miniszterelnök ellen, valamint arról, hogy voltak és vannak is háborúpártiak, nem is kevesen.

Menczer Tamás azonban nem tudja, milyen politikai, gazdasági érdektől vezérelve háborúpártiak ők, de úgy véli, hogy az is lehet, hogy egészen egyszerűen nem képesek, nem hajlandók belátni és bevallani azt, hogy tévedtek.

Mi az európai érdek?

„Na de mi az európai érdek? Érdekünk az, az európai emberek érdeke az, hogy a háború folytatódjon, ami óriási veszélyt, biztonsági fenyegetettséget jelent, eszkalációs veszélyt jelent?” – tette fel a kérdést Menczer Tamás.

Ezután a fideszes politikus felhívta a figyelmet arra, hogy

az elmúlt két évben folyamatos volt az eszkaláció, hiszen atomfegyverekről, katonák küldéséről és sorozásról beszéltek.

„Tehát ez az európai emberek érdeke? Plusz az ezzel járó energiaproblémák és háborús infláció és szankciós infláció, és a gazdasági, mezőgazdasági problémák, mindez az európai emberek érdeke lenne? Szerintem nem. És az európai emberek egyébként a választáson el is mondták, hogy nem ezt akarják. Így tehát mi, a kormány és a kormányfő, Orbán Viktor továbbra is békét akar, és ennek megfelelően cselekszik” – zárta mondandóját a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.