Az Al Jazeera két újságíróját is megölték az izraeliek

Az újságírók megölése miatt a Hamász is megszólalt. A terrorszervezet szerint ez a bizonyíték arra, hogy Izrael igyekszik elhallgattatni az igazságot a világ elől.

Az ENSZ szóvivője, Stephane Dujarric közölte, hogy vizsgálatot folytatnak le a megölt újságírók miatt és a tetteseket felelősségre fogják vonni.

Izrael tagadja, hogy célzottan támadta volna az újságírókat. Közleményük szerint az Al Jazeera munkatársainak a halálát az okozta, hogy a Hamász a sűrűn lakott városi területekre veszi be magát, a civileket használva élő pajzsként. Leszögezték, hogy az IDF soha nem vett célba újságírókat és soha nem is tesz ilyet. Izrael még májusban tiltotta be az országban az Al Jazeerát és záratta be a szerkesztőségeiket biztonsági kockázatra hivatkozva.