Az orosz-ukrán háború 917. napja – Ukrán drónfenyegetés miatt lezárták a kazanyi repülőteret Oroszországban

Felfüggesztették a járatok indítását és fogadását Kazany nemzetközi repülőterén Oroszországban szerdán ukrán drónfenyegetés miatt – számolt be róla több orosz média is. A Kreml Szövetségi Légiközlekedési Ügynöksége közölte, hogy moszkvai idő szerint reggel 7 órától vezettek be korlátozásokat „a repülésbiztonság biztosítása érdekében”, és a repülőgépeket egy szamarai repülőtérre irányították át.

Ukrán drónfenyegetés miatt lezárták a kazanyi repülőteret Oroszországban / Fotó: AFP

Az orosz Telegram csatorna, a Baza állítása szerint a járatok felfüggesztésének oka a dróntámadások fenyegetése volt. Ez már nem az első ilyen eset – Kazany áprilisban már felfüggesztette a repüléseket a dróncsapások fenyegetése miatt, és júniusban is ideiglenesen bezárt biztonsági okokból. A több mint 900 kilométerre az ukrán határtól keletre fekvő Kazany, a tatárföldi Orosz Föderáció területén helyezkedik el, amely korábban már célpontja volt ukrán dróntámadásoknak – írja a The Kyiv Independent.

Az orosz Védelmi Minisztérium állítása szerint az éjszaka folyamán 12 ukrán drónt lőttek le Rosztov és Voronyezs megyékben,

amelyek Ukrajna határához közel fekszenek. Rosztov megyében két olajtároló is kigyulladt az állítólagos támadások következtében. Jelenleg nincs részletes információ arról, hogy Tatárföldön történt-e dróntámadás.

Több száz orosz fogoly Kurszkban

Az ukrán vezérkar keddi összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége meghaladta a 610 ezret. Azt viszont érdemes hangsúlyozni, hogy ezt más forrásból nem lehet megerősíteni. Az oroszországi kurszki régióban folytatott hadművelet augusztus 6-i kezdete óta Ukrajna 594 orosz katonát ejtett fogságba, és jelenleg több mint száz települést, azaz 1294 négyzetkilométert tart ellenőrzése alatt – közölte Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka kedden az állami intézmények vezetőinek fórumán.