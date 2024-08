Szörnyű katasztrófát okozhat a húszik által megtámadott tartályhajó, amelyből olaj szivárog a Vörös-tengerbe

A Pentagon szakemberei szerint szivárogni kezdett az olaj abból a görög zászló alatt közlekedő tartályhajóból, amelyet a múlt hét folyamán támadtak meg a húszi lázadók – írta a The Guardian.

A múlt heti támadás óta ég a Sounion olajszállító hajó / EUNavfor / Aspides / AP / MTI

Ahogy arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, a Sounion nevű olajszállítót augusztus 21-én érte rakétatámadás a húszik részéről, akik azóta el is ismerték, hogy ők követték el a támadást. A hajó azóta vesztegel a Vörös-tengeren, és még mindig lángokban áll, most viszont már szivárogni is kezdett a fedélzetén található 150 000 tonnányi olaj, amely rendkívül súlyos környezeti katasztrófával fenyeget.

Amennyiben az egymillió hordónyi olaj a tengerbe ömlene, az négyszer akkora katasztrófát okozna, mint az Exxon Valdez-tankhajó 35 évvel ezelőtti tragédiája.

A Pentagon szóvivője, Patrick Ryder közölte, egy harmadik fél megpróbált vontatóhajókat küldeni a helyszínre, hogy kimentsék a Souniont, de mivel a húszik támadással fenyegették meg őket, végül elálltak a tervüktől.

Ryder a húszik támadásait terrorcselekményeknek nevezte és úgy fogalmazott, „a lázadók ezekkel az akciókkal továbbra is destabilizálják a helyi és globális kereskedelmet, kockára teszik az ártatlan tengerészek életét, és veszélyeztetik a Vörös-tenger, valamint az Ádeni-öböl ökoszisztémáját”.

A szóvivő hozzátette, az amerikai hadsereg partnereivel igyekszik megtalálni a módját, hogy kimentsék a megtámadott hajót, illetve mérsékeljék a lehetséges környezeti károkat.

Oil tanker Sounion carrying 150,000 tonnes of crude oil bombed in the Red Sea by Yemeni forces:

A Sounion elleni támadást a húszik azzal indokolták, hogy a hajót üzemeltető Delta Tankers „megszegte a megszállt Palesztina kikötőjébe való behajózási tilalmat”.

A húszik múlt november óta rakéta- és dróntámadásokkal sújtják Vörös-tengeren átkelő hajókat, így a világkereskedelem jelentős része most Afrika megkerülésével realizálódik. A helyzet nem javul, a menetidők megnőttek, a szállítás jelentősen megdrágult.