Az izraeli háború 354. napja – Az Egyesült Államok újabb katonákat küld a Közel-Keletre az Izrael-Hezbollah konfliktus kiélesedése nyomán

A Wizz Air közölte, hogy „kapcsolatban áll az érintett ügyfelekkel, minden érintett féllel, és továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet”. Hétfőn a néme Lufthansat légitársaság jelentette be, hogy október 14-ig meghosszabbítja az Izraelbe és onnan induló járatok törlését. Ez a döntés vonatkozik az Austrian Airlines, a Swiss, a Brussels Airlines és az Eurowings gépeire is.