Bombariadó miatt lezártak több osztrák vasútállomást

Bombariadó miatt több osztrák vasútállomást is be kellett zárni a héten – közölte csütörtökön az osztrák rendőrség szóvivője. Hétfőn a grazi, kedden a linzi főpályaudvar, szerdán este pedig St. Pölten, Salzburg és Klagenfurt állomásai kaptak pokolgépes fenyegetést, ami miatt a pályaudvarokat le kellett zárni, és a vasúti közlekedést is több órára fel kellett függeszteni.

A bécsit nem, de több más osztrák vasútállomást már elért a bombariadó-hullám / Fotó: AFP

A szóvivő szerint a fenyegető üzeneteket, amelyek arról szóltak, hogy pokolgép robbanhat, e-mailben küldték el a rendőrségnek. Eddig egyik pályaudvaron sem találtak veszélyes tárgyat. Ennek ellenére az illetékes hatóságok nagyon komolyan veszik a fenyegetést.

Az osztrák hírszerző szolgálatok vizsgálatot indítottak a fenyegető üzenetek ügyében.

Mint ismert, augusztusban terrorveszély miatt elmaradtak az amerikai világsztár, Taylor Swift Bécsbe tervezett koncertjei. A hatóságok akkor mindhárom fellépést lefújták, mert bár elfogtak két iszlamista terroristát, úgy ítélték meg, hogy a veszély ezzel együtt sem szűnt meg. A koncerteket azóta sem pótolták.