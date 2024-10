Mitől lesz élhető egy város?

2024-ben zsinórban harmadszor lett Bécs a világ legélhetőbb városa az Economist Intelligence Unit rangsora szerint. A „Global Liveability Index” számításakor az egészségügyre, az oktatásra, a közbiztonságra, az infrastruktúrára és a környezetre összepontosítanak. Egy technológiai cég vezetőjeként engem az is lenyűgöz, ha egy város a fenntarthatóságot és a költséghatékonyságot a legújabb innovációkkal képes kombinálni. Bécs ebből a szempontból is a világ élmezőnyébe tartozik. Lássunk néhányat a követendő példák közül!

Harmadszor is Bécs lett a világ legélhetőbb városa / Fotó: Shutterstock

A szennyvíz kezelése a városüzemeltetés egyik legfontosabb és egyben az egyik legenergiaigényesebb feladata. A szennyvíz ugyanakkor energiatermelésre is felhasználható – ahogy teszik is ezt számos nagyvárosban. Az Ebswien vízközmű simmeringi szennyvíztisztító üzeme, amely másodpercenként átlagosan 6 ezer liter szennyvizet feldolgozva, egymaga szolgálja ki az osztrák fővárost, ugyanakkor különleges. A hatalmas létesítmény működését ugyanis 2023 óta egy digitális iker is támogatja, amely azon túl, hogy pontosan modellezi a különböző komponensek és folyamatok viselkedését, oktatási és képzési célokra is felhasználható. A digitális iker a biológiai folyamatok kivételével mindenre „rálát”, így nem kis szerepe van abban, hogy a szennyvíztisztító szén-dioxid-egyenértékben kifejezve immár évente 40 ezer tonna kibocsátáscsökkenést ér el – ami jelentős hozzájárulás ahhoz, hogy Bécs zöldebb és élhetőbb legyen.

A tisztább levegőt szolgálja az a kezdeményezés is, amelyet a Bécsi Gazdasági Kamara indított el idén júniusban. A „Zero Emission Transport” projektben részt vevő cégek vállalják, hogy Bécs belvárosába (az I. és a II. kerületbe) nulla károsanyag-kibocsátás mellett hajtanak be járműveikkel. A több mint 30, önkéntesen csatlakozó vállalat között van az Osztrák Posta is, amely Grazban, Innsbruckban és Salzburgban már bizonyította, hogy képes a „tiszta” kézbesítésre, és amely azt ígéri, hogy az ambiciózus vállalást 2025-re Bécs egész területére kiterjeszti. Mindehhez természetesen elengedhetetlen a töltési infrastruktúra folyamatos fejlesztése.