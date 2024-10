Az izraeli légierő repülőgépei a Hezbollah bejrúti hírszerzési főhadiszállását vették célba – erősítette meg csütörtökön az izraeli hadsereg (IDF), miután libanoni fővárosban történt nagy robbanásokról szóló jelentések láttak napvilágot. Az IDF szerint a légierő Katonai Hírszerzési Igazgatóság információra alapoz, és vadászgépei azokat a Hezbollah-helyszíneket is célba vették, melyek a hírszerző hadműveletekben vesznek részt.

Izrael már a Hezbollah hírszerzési főhadiszállását bombázza / Fotó: AFP

A hírek szerint ezek a csapások terroristákat, hírszerzési berendezéseket és parancsnoki központokat sújtottak. A hadművelet során a Hezbollah további terrorista infrastruktúrája is megsemmisült – tette hozzá a katonaság. Az IDF arról számolt be, hogy

a Hezbollah hírszerző testülete, amely a hadművelet célpontja volt, a terrorszervezet elsődleges hírszerző csoportja,

amely az IDF-ről és Izraelről való információgyűjtésért felelős, a főhadiszállás pedig irányítja a terrorista tevékenységet. Szemtanúk szerint az IDF jelentése három egymást követő nagy robbanásról szóló beszámolók alapján készült. Eközben a Hezbollahhoz kötődő Al-Mayadeed hírügynökség izraeli csapások sorozatáról számolt be Bejrút déli elővárosaiban.

Önmérsékletre szólítja Izraelt a G7 és az Egyesült Államok

Joe Biden amerikai elnök szeretné eltántorítani Izraelt attól, hogy az iráni nukleáris létesítmények ellen indítson támadást, válaszul a perzsa ország által indított rakétazáporra, miközben a G7 igyekszik elkerülni, hogy tovább eszkalálódjon a közel-keleti konfliktus. Elmondta azt is, hogy beszélt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, valamint a G7 is készül egy közleménnyel, mely a háború további szélesedése ellen szólalt fel, miközben újabb szankciókat vezethet be Iránnal szemben.