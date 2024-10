Ezt kapta a világ a százéves Carter elnöktől: kézműves sör és diszkont-légitársaságok

Bár Orbán Viktor miniszterelnök szerint a magyarok mindig azért fognak emlékezni a századik születésnapját október 1-jén ünneplő Jimmy Carterre, mert ő adta vissza hazánknak a Szent Koronát, a volt elnök döntéseinek számos más, napjainkban is létező jelenséget köszönhetünk.

Kevesen gondolnak Jimmy Carterre a dereguláció bajnokaként / Fotó: AFP

Jimmy Carter alatt indult el a dereguláció folyamata

A volt elnök ugyan megbukott az 1980-as elnökválasztáson Ronald Reagannel szemben, így mindössze négy évig vezette az Amerikai Egyesült Államokat, öröksége sok szempontból ma is érezhető. Bár a deregulációt sokan hajlamosak utódaihoz, így Reaganhez és Bill Clintonhoz kötni, a folyamat Carter elnöksége alatt indult útjára. Még az inkább a republikánusok mellett álló The Wall Street Journal is arról ír születésnapi köszöntőjében, hogy

a volt elnök lépéseit és azok hatását az 1983-tól 2008-ig tartó amerikai növekedésre nem ismeri el eléggé az utókor.

Carter az elnöksége alatt olyan szektorok szabályozási terheit csökkentette, mint a légitársaságok, a közúti és vasúti szállítmányozás, az olaj- és gázipar vagy a kommunikáció. Ennek a lazításnak köszönhető többek között a csomagküldés felfutása vagy éppen a repülés elérhetővé válása a tengerentúlon.

A libertariánus Reason magazin egy korábbi írása pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy az otthoni sörfőzés legalizálásával Carter indította el a kézműves sörök robbanását is, ami csaknem a mai napig tartó lendületet adott a kisebb főzdék terjedésének. A hetvenes évek inflációját végül letörő Paul Volcker kinevezése a Fed élére szintén még Jimmy Carter elnöksége alatt történt.