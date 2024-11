Trump három útja a győzelemhez – segítünk értelmezni az elnökválasztás adatait

Ez sem tűnik lehetetlen feladatnak. Trump vezet Georgiában, Arizonában és Észak-Karolinában, igaz, hogy Nevadában meg Harris van előtte 1 százalékponttal. Michiganben és Wisconsinban ennél nagyobbnak mutatkozott az előnye, de a dinamika azt mutatja, hogy mindkét államban az utóbbi időben Trump hátrább szorította.

Wisconsin nagyon pikáns terepnek bizonyulhat: itt 2016-ban és 2020-ban is kevesebb mint egy pont volt a jelöltek közti különbség, és ebben az államban különösen nagyot tévedtek a közvélemény-kutatók: 2016-ban Hillary Clinton 5, 2020-ban Biden 8 százalékpontos előnyét jelezték előre. Ami Michigant illeti: 2016-ban itt Trump tudott nyerni, és akár most is elegendő lehet a számára, hogy az izraeli háború kezelése miatti csalódottság visszanyeste a Demokrata Párt támogatottságát az arab származású amerikaiak és a fiatalok között.

A harmadik út: Trump megismétli 2016-os győzelmét

A három út közül a legkevésbé valószínű, de nem lehetetlen, hogy Donald Trump megismétli 2016-os mutatványát. Akkor úgy robbantott, hogy leomlasztotta a „kék falat” három olyan államban a Rozsdaövezetben, ahol korábban évtizedekig a Demokrata Párt volt a favorit.

Ehhez a normál hibahatáron belül kellene tévedniük a felméréseknek, ahogy egyébként 2020-ban és 2016-ban is történt. Ezekben a tévedésekben ráadásul korreláció van, tehát ha az egyik államban sikerre jut Trump, jó eséllyel megszerzi mind a hármat, hiszen ezeknek a területeknek nagyon hasonló a demográfiája. Például ha Pennsylvaniában a pollok alábecsülték Trump támogatottságát a fehér munkásosztálybeli szavazók közt, akkor valószínűleg Wisconsinban és Michiganben is ugyanígy tévedtek.