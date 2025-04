Ukrajna uniós csatlakozása: példa nélküli rohamtempó és brüsszeli nyomás – ilyenre még nem volt példa a kontinensen

Ukrajna gyorsított uniós csatlakozásának terve példátlan lenne – állítja Szilágyi Mátyás, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. A szakértő szerint az Európai Unió jelenlegi törekvései egyértelműen politikai indíttatásúak, és figyelmen kívül hagyják a csatlakozás szigorú jogi és gazdasági feltételrendszerét – írta a Magyar Nemzet.

A magyar kormány szerint az Európai Unió politikai nyomással gyorsítaná Ukrajna csatlakozását, miközben az ország még messze nem teljesíti a szükséges feltételeket / Fotó: AFP

Szijjártó Péter külügyminiszter a közép-európai csúcstalálkozón rámutatott: az Európai Bizottság politikai alapon sietteti Ukrajna integrációját. Ez azonban nemcsak szokatlan, hanem ellentétes is az eddig követett csatlakozási gyakorlattal. Szilágyi hangsúlyozta, hogy

a tagjelölti folyamat mindig fejezetenként, konkrét teljesítmények alapján zajlik – Ukrajna esetében ez még messze nem valósult meg.

Bár hivatalosan egyedül Magyarország kritizálja nyíltan a gyorsítást, Szilágyi szerint sok más tagállam is osztja az aggodalmakat – csak éppen nem vállalják a konfrontációt.

Az ukrán gabonaimport például már korábban súlyos belső piaci zavarokat okozott Lengyelországban, Szlovákiában és Romániában, ami szerinte előre jelezte, hogy az EU mezőgazdasági rendszere nincs felkészülve egy ilyen integrációra.

A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy nemcsak gazdasági, hanem jogi akadályai is vannak a gyorsított csatlakozásnak. Számos ország parlamenti jóváhagyása is szükséges lenne, ami jelenleg elképzelhetetlennek tűnik. A politikai nyomásgyakorlás mögött Szilágyi szerint ideológiai és hadiipari érdekek is meghúzódnak.

Ukrajna üres ígéretei is rontanak a helyzeten

A kisebbségi jogok kérdése különösen érzékeny. Magyarország szerint az ukrán félnek vissza kellene állítania a kárpátaljai magyarság korábbi jogait, például az anyanyelvi oktatást, a nyelvhasználatot vagy a politikai képviseletet.

Szijjártó pozitívumként említette a Nagypalád–Nagyhódos határátkelő újranyitását és a Beregszász–Budapest vasútvonal beindításának tervét, de hangsúlyozta: ezek csak akkor érnek valamit, ha közben a kisebbségi jogok is visszatérnek a korábbi szintre.

A teljes értékű csatlakozáshoz Ukrajnának még hosszú utat kell bejárnia – szögezte le Szilágyi Mátyás. Ez pedig nemcsak politikai akarat kérdése, átfogó reformok, a korrupció visszaszorítása és a jogállami normák teljesítése nélkül nem fog menni.