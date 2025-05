46 fokos nyár: ideje beruházni légkondira – vagy csak álhír volt az egész?

Az utóbbi egy hétben szinte mindenhol megjelent a hír, miszerint idén akár 46 fokos nyári hőség is várható Magyarországon. A szenzációként tálalt információ gyorsan végigfutott a hazai sajtón, ám rövid időn belül több szakértő is cáfolta annak valóságtartalmát. Köztük volt Németh Lajos meteorológus is, aki határozottan elhatárolódott a légből kapott előrejelzésektől – írta a kemma.hu.

Az elmúlt napokban futótűzként terjedt el a hír a 46 fokos nyárról, de a meteorológiai szakértők szerint ez megalapozatlan jóslat / Fotó: AFP

Én a gyakorlati meteorológiával, az előrejelzéssel foglalkoztam fél évszázadon keresztül, de azért nem merészkedtem egy hétnél, vagy maximum tíz napnál hosszabb időszakra

– mondta Németh Lajos, hozzátéve: nem hisz a fél évre vagy egy évre előre szóló prognózisokban. Mint fogalmazott, jelen pillanatban még azt sem lehet felelősen megmondani, milyen idő várható a saját nyári szabadsága alatt, nemhogy hónapokkal előre.

Nemcsak Németh Lajos, hanem a HungaroMet is megszólalt az ügyben. Az állami meteorológiai szolgálat közleményében leszögezte: két és fél-három hónapra előre egyszerűen nem lehet megmondani, hány fok lesz, mert a meteorológiai modellek nem alkalmasak ilyen hosszú távú pontosságra. Túl sok a bizonytalanság, ezért az ilyen jóslatok nem tekinthetők megalapozott előrejelzésnek.

46 fokos nyár: a mesterséges intelligencia kiszínezte a hírt

Az ügy pikantériája, hogy a hirado.hu információi szerint az eredeti cikk szerzője maga is elismerte: a hír alapjául szolgáló tartalom egy részét a ChatGPT nevű MI-alapú szöveggenerátorral állította elő. Ez tovább rontja az állítás hitelességét, még akkor is, ha a 46 fokos hőség – legalábbis elméletben – nem teljesen elképzelhetetlen. De remélhetőleg nem fogjuk megtapasztalni.

Tény, hogy az utóbbi években sorra dőlnek meg a melegrekordok világszerte, köztük Magyarországon is. Ettől függetlenül a meteorológiai szakma egybehangzó véleménye szerint a 46 fokos nyár jelenleg nem több egy felelőtlen spekulációnál, amely nem állja ki a tudományos megalapozottság próbáját.