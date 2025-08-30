Megérkezett a minisztérium bejelentése az autópálya-matricák áráról: erre várt mindenki Magyarországon

Solymár Károly Balázs infokommunikációért felelős államtitkár bejelentette, hogy szeptembertől sehol nem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után. Ez azt jelenti, hogy akár a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) rendszerén, akár egy másik online felületen keresztül veszik meg a sofőrök a matricát, a végösszeg mindenhol azonos lesz.
Ez fontos könnyítés, hiszen eddig a különböző felületeken több száz forintos többletköltséggel lehetett csak vásárolni. A kormányzati szándék most az, hogy mindenki átlátható, egységes árat fizessen, felesleges pluszdíjak nélkül.
Solymár Károly Balázs, az EM infokommunikációért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy a kényelmi díjak rejtett költséget jelentettek a vásárlóknak, és eddig nem volt maximumuk: a szolgáltatók 400 forinttól akár több ezer forintig is felszámolhattak pluszköltséget. Szerinte a rendszer a jövőben a díjak nélkül is fenntartható lesz, a piac pedig megtisztulhat.
A döntés a szolgáltatói környezetet is átrendezi. Azok a cégek, amelyek sok digitális szolgáltatást kínálnak egy applikáción belül, kevésbé érzik meg a kiesést, hiszen számukra a felhasználószám a legfontosabb. Ugyanakkor azok a szereplők, amelyek kizárólag matricaértékesítésre építettek, és akár 1000-2000 forintos pluszdíjat számoltak fel, várhatóan kiszorulnak a piacról.
Ma mintegy 35 különböző mobilos platformon lehet e-matricát vásárolni. A kormány szerint a változás nyomán tisztább piaci viszonyok jönnek létre, az autósok pedig átláthatóbb feltételek mellett vásárolhatják meg jogosultságukat.
Kormánydöntés: megváltozik az autópálya-matricák ára Magyarországon, egy hét maradt hátra – sok helyen jóval olcsóbb lesz, de nem mindenki fog örülni
Szeptembertől az online szolgáltatóknál vásárolt autópálya-matricák után nem kell kényelmi díjat fizetni. A kormány álláspontja szerint a döntés hozzájárul majd a piac átrendeződéséhez, miközben a vásárlók is jól járnak.
