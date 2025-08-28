Deviza
EUR/HUF396.35 0% USD/HUF340.6 +0.07% GBP/HUF459.77 +0.05% CHF/HUF424.81 +0.04% PLN/HUF92.94 +0.06% RON/HUF78.24 -0.02% CZK/HUF16.16 -0.03% EUR/HUF396.35 0% USD/HUF340.6 +0.07% GBP/HUF459.77 +0.05% CHF/HUF424.81 +0.04% PLN/HUF92.94 +0.06% RON/HUF78.24 -0.02% CZK/HUF16.16 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
baleset
F-35
vadászgépek

Kiderült a súlyos igazság: ezért zuhant le a 200 millió dolláros amerikai vadászgép, előre szóltak, hogy baj lehet - videón az F-35-ös utolsó másodpercei

Az F-35 pilótája 50 perces légi konferenciahívást folytatott a mérnökökkel, mielőtt a vadászgép lezuhant Alaszkában.
Andor Attila
2025.08.28, 06:49

A január 28-i, fairbanksi Eielson légibázison történt katasztrófát videóra vették. Mielőtt a pilóta katapultált, konferenciahívással próbálta megoldani a helyzetet. A jelentés szerint z F-35 orrában és fő futóművében található hidraulikus vezetékekben lévő jégnek tulajdonította a katasztrófát, ami megakadályozta azok megfelelő kinyílását. 

baleset
Több baleset is történt F-35 vadászgépekkel / Fotó: NurPhoto via AFP

A pilóta felszállás után megpróbálta behúzni a futóművet, de ez nem sikerült teljesen. Amikor ismét leengedte, az nem középre állt, hanem balra dőlt. 

A futómű javítására tett kísérletek miatt a vadászgép azt hitte, hogy a földön van, ami végül a katasztrófához vezetett

 – írja a Cnn.

Miután a pilóta átnézte a rendszer ellenőrzőlistáit a probléma megoldása érdekében, konferenciahívást kezdeményezett a repülőgép gyártójának, a Lockheed Martinnak a mérnökeivel, miközben a gép a légibázis közelében repült. A jelentés szerint öt mérnök vett részt a híváson, köztük egy vezető szoftvermérnök, egy repülésbiztonsági mérnök és három futóműrendszer-szakértő.

A jelentés szerint a pilóta ezután két „érintéses” leszállást próbált meg, ezek a kísérletek kudarcot vallottak - az orrkerék nem állt középre, és mindkét fő futómű lefagyott. A jelentés szerint ekkor az F-35 érzékelői azt mutatták, hogy a gép a földön van, és a gép számítógépes rendszerei „automatizált földi üzemmódba” kapcsoltak. Emiatt a vadászgép „irányíthatatlanná” vált, mivel „úgy működött, mintha repülés közben a földön lenne”, ami arra kényszerítette a pilótát, hogy katapultáljon.

A repülőgép roncsainak vizsgálata során kiderült, hogy az orr- és a jobb oldali főfutómű hidraulikus rendszerében lévő folyadék körülbelül egyharmada víz volt, pedig nem kellett volna lennie.

Voltak jelek

A vizsgálat hasonló hidraulikus jegesedési problémát talált egy másik F-35-ös repülőgépen ugyanazon a bázison. A jelentés megjegyzi, hogy a Lockheed Martin 2024 áprilisában, körülbelül kilenc hónappal a katasztrófa előtt egy karbantartási hírlevélben útmutatást adott ki az F-35 érzékelőinél extrém hidegben jelentkező problémáról. 
A légierő baleseti nyomozóbizottsága arra a következtetésre jutott, hogy a „személyzet döntéshozatala, beleértve a repülés közbeni konferenciahíváson résztvevőket is”, a „veszélyes anyagok nem megfelelő tárolás, és a hidraulika nem megfelelő szervizelése egyaránt hozzájárult a balesethez. 

Kaliforniában is lezuhant egy F-35-ös 

A repülőgép pilótája sikeresen katapultált. A baleset okát vizsgálják. Ez volt az év második ilyen harci gépvesztesége az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államok Haditengerészetének egyik F–35-ös vadászgépe szerdán lezuhant Kalifornia középső részén, a Lemoore Haditengerészeti Légibázis közelében – közölte a haditengerészet hivatalos közleményben. A pilóta sikeresen katapultált, a baleset oka – amely helyi idő szerint este fél hét körül történt – még vizsgálat alatt áll. CNN úgy tudja, hogy a balesetben lángok és sűrű fekete füst csapott fel a sík, nyílt mezőgazdasági területen, a légibázistól mintegy 64 kilométerre délnyugatra, Fresno város közelében.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu