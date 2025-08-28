Kiderült a súlyos igazság: ezért zuhant le a 200 millió dolláros amerikai vadászgép, előre szóltak, hogy baj lehet - videón az F-35-ös utolsó másodpercei

A január 28-i, fairbanksi Eielson légibázison történt katasztrófát videóra vették. Mielőtt a pilóta katapultált, konferenciahívással próbálta megoldani a helyzetet. A jelentés szerint z F-35 orrában és fő futóművében található hidraulikus vezetékekben lévő jégnek tulajdonította a katasztrófát, ami megakadályozta azok megfelelő kinyílását.

Több baleset is történt F-35 vadászgépekkel / Fotó: NurPhoto via AFP

A pilóta felszállás után megpróbálta behúzni a futóművet, de ez nem sikerült teljesen. Amikor ismét leengedte, az nem középre állt, hanem balra dőlt.

A futómű javítására tett kísérletek miatt a vadászgép azt hitte, hogy a földön van, ami végül a katasztrófához vezetett

– írja a Cnn.

Miután a pilóta átnézte a rendszer ellenőrzőlistáit a probléma megoldása érdekében, konferenciahívást kezdeményezett a repülőgép gyártójának, a Lockheed Martinnak a mérnökeivel, miközben a gép a légibázis közelében repült. A jelentés szerint öt mérnök vett részt a híváson, köztük egy vezető szoftvermérnök, egy repülésbiztonsági mérnök és három futóműrendszer-szakértő.

A jelentés szerint a pilóta ezután két „érintéses” leszállást próbált meg, ezek a kísérletek kudarcot vallottak - az orrkerék nem állt középre, és mindkét fő futómű lefagyott. A jelentés szerint ekkor az F-35 érzékelői azt mutatták, hogy a gép a földön van, és a gép számítógépes rendszerei „automatizált földi üzemmódba” kapcsoltak. Emiatt a vadászgép „irányíthatatlanná” vált, mivel „úgy működött, mintha repülés közben a földön lenne”, ami arra kényszerítette a pilótát, hogy katapultáljon.

A repülőgép roncsainak vizsgálata során kiderült, hogy az orr- és a jobb oldali főfutómű hidraulikus rendszerében lévő folyadék körülbelül egyharmada víz volt, pedig nem kellett volna lennie.

Voltak jelek

A vizsgálat hasonló hidraulikus jegesedési problémát talált egy másik F-35-ös repülőgépen ugyanazon a bázison. A jelentés megjegyzi, hogy a Lockheed Martin 2024 áprilisában, körülbelül kilenc hónappal a katasztrófa előtt egy karbantartási hírlevélben útmutatást adott ki az F-35 érzékelőinél extrém hidegben jelentkező problémáról.

A légierő baleseti nyomozóbizottsága arra a következtetésre jutott, hogy a „személyzet döntéshozatala, beleértve a repülés közbeni konferenciahíváson résztvevőket is”, a „veszélyes anyagok nem megfelelő tárolás, és a hidraulika nem megfelelő szervizelése egyaránt hozzájárult a balesethez.