Kiderült a súlyos igazság: ezért zuhant le a 200 millió dolláros amerikai vadászgép, előre szóltak, hogy baj lehet - videón az F-35-ös utolsó másodpercei

A január 28-i, fairbanksi Eielson légibázison történt katasztrófát videóra vették. Mielőtt a pilóta katapultált, konferenciahívással próbálta megoldani a helyzetet. A jelentés szerint z F-35 orrában és fő futóművében található hidraulikus vezetékekben lévő jégnek tulajdonította a katasztrófát, ami megakadályozta azok megfelelő kinyílását.
A pilóta felszállás után megpróbálta behúzni a futóművet, de ez nem sikerült teljesen. Amikor ismét leengedte, az nem középre állt, hanem balra dőlt.
A futómű javítására tett kísérletek miatt a vadászgép azt hitte, hogy a földön van, ami végül a katasztrófához vezetett
– írja a Cnn.
Miután a pilóta átnézte a rendszer ellenőrzőlistáit a probléma megoldása érdekében, konferenciahívást kezdeményezett a repülőgép gyártójának, a Lockheed Martinnak a mérnökeivel, miközben a gép a légibázis közelében repült. A jelentés szerint öt mérnök vett részt a híváson, köztük egy vezető szoftvermérnök, egy repülésbiztonsági mérnök és három futóműrendszer-szakértő.
A jelentés szerint a pilóta ezután két „érintéses” leszállást próbált meg, ezek a kísérletek kudarcot vallottak - az orrkerék nem állt középre, és mindkét fő futómű lefagyott. A jelentés szerint ekkor az F-35 érzékelői azt mutatták, hogy a gép a földön van, és a gép számítógépes rendszerei „automatizált földi üzemmódba” kapcsoltak. Emiatt a vadászgép „irányíthatatlanná” vált, mivel „úgy működött, mintha repülés közben a földön lenne”, ami arra kényszerítette a pilótát, hogy katapultáljon.
A repülőgép roncsainak vizsgálata során kiderült, hogy az orr- és a jobb oldali főfutómű hidraulikus rendszerében lévő folyadék körülbelül egyharmada víz volt, pedig nem kellett volna lennie.
A vizsgálat hasonló hidraulikus jegesedési problémát talált egy másik F-35-ös repülőgépen ugyanazon a bázison. A jelentés megjegyzi, hogy a Lockheed Martin 2024 áprilisában, körülbelül kilenc hónappal a katasztrófa előtt egy karbantartási hírlevélben útmutatást adott ki az F-35 érzékelőinél extrém hidegben jelentkező problémáról.
A légierő baleseti nyomozóbizottsága arra a következtetésre jutott, hogy a „személyzet döntéshozatala, beleértve a repülés közbeni konferenciahíváson résztvevőket is”, a „veszélyes anyagok nem megfelelő tárolás, és a hidraulika nem megfelelő szervizelése egyaránt hozzájárult a balesethez.
A repülőgép pilótája sikeresen katapultált. A baleset okát vizsgálják. Ez volt az év második ilyen harci gépvesztesége az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államok Haditengerészetének egyik F–35-ös vadászgépe szerdán lezuhant Kalifornia középső részén, a Lemoore Haditengerészeti Légibázis közelében – közölte a haditengerészet hivatalos közleményben. A pilóta sikeresen katapultált, a baleset oka – amely helyi idő szerint este fél hét körül történt – még vizsgálat alatt áll. CNN úgy tudja, hogy a balesetben lángok és sűrű fekete füst csapott fel a sík, nyílt mezőgazdasági területen, a légibázistól mintegy 64 kilométerre délnyugatra, Fresno város közelében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.