kkv
baloldali megszorítócsomag
Tisza Párt
kiva
ekho
kata

Megszólalt az NGM szóvivője: A Tisza adóemeléseivel a kisvállalkozók kapnák a legnagyobb ütést

Megszűnő kata és ekho, kiüresedő kiva, progresszív és nagy kulcsokat tartalmazó szja, 14 százalékos új munkáltatói teher minden vállalkozásnak – így foglalta össze a Tisza-féle baloldali megszorítócsomag kisvállalkozásokat érintő terveit a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője, aki szerint mindebből az következik, hogy a Tisza adóemeléseivel a kisvállalkozók kapnák a legnagyobb ütést. Palóc André egyúttal leszögezte: a kormány megvédi a 9 százalékos társasági adót, és újabb adócsökkentésekkel segíti a magyar vállalkozásokat.
VG
2025.12.03., 12:54
Fotó: shutterstock (Képünk illusztráció)

A Tisza gyakorlatilag megszüntetné az összes jelenlegi kedvezményes és egyszerűsített kisvállalkozói adózást. Egyetlen, mindenkire kötelező, kedvezmények nélküli adózási rendszert vezetnének be, a legkisebb vállalkozókra is – ezzel kezdte a közösségi médiában szerdán megjelent videóbejegyzését a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palóc André öt pontban foglalta össze a tervbe vett baloldali megszorításokat.

A Tisza-féle csomag egyik legsúlyosabb elemének a vállalkozások szempontjából azt nevezte, hogy plusz 14 százalékos új munkáltatói terhet vezetnének be minden vállalkozásnak, 5 új kötelező járulék formájában.

Megszüntetnék a katát is – tette hozzá, ami több tízezer vállalkozót érintene: fodrászokat, kozmetikusokat, szerelőket, taxisokat, fotósokat, edzőket, masszőröket.

A változtatás Palóc André szerint a szépségiparban, a vendéglátásban és a kreatív szakmákban tömeges bezárásokat okozhatna.

Az NGM szóvivője beszélt arról is, hogy a tiszás terv az ekhot is eltörölné.

Az alkotók, a sportolók, a médiaszakemberek és az előadóművészek nettó bevétele jelentősen csökkenne – jegyezte meg.

Megemlítette, hogy a kiva sem úszná meg, az immár az interneten egészében is olvasható baloldali megszorítócsomag a kisvállalati adót ugyanis lényegében kiüresítené.

– Ehhez jön még a progresszív, magas adójú szja visszahozása, amely tovább növelné a magasabb bevételű egyéni vállalkozók terheit – folytatta a szóvivő, majd úgy összegzett:

Mindezt pedig azok szenvednék meg leginkább, akik ma is minimális haszonból élnek és a legkiszolgáltatottabb szereplők a gazdaságban.

Ezzel szemben – jegezte meg Palóc André – a kormány továbbra is az adócsökkentés politikáját folytatja. – Megvédjük Európa legalacsonyabb, 9 százalékos társasági adóját, és újabb adócsökkentésekkel segítjük a magyar vállalkozásokat – fogalmazott. 

A Tisza Pártnak készült tervek vállalkozói szférát érintő, több ezer milliárdos megszorításait ebben a cikkünkben foglaltuk össze.


 

