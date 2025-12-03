Váratlan kiállás Oroszország mellett: rettegett orosz fegyvert vásárol az egyik legnagyobb ország – ez már Trumpnak is sok lehet

A világ jelentős része tovább fegyverkezik. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) legfrissebb adatai alapján a világ 100 legnagyobb hadiipari vállalata 2024-ben inflációval korrigált értéken 5,9 százalékkal, összesen 679 milliárd dollárra növelte fegyver- és katonai szolgáltatási bevételét, ami minden idők legmagasabb értéke. Bár Ázsia és Óceánia volt az egyetlen régió, ahol enyhe csökkenés volt tapasztalható a fegyvereladások terén, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezek az országok nem vesznek fegyvereket. Sőt, India egyenesen nagybevásárlásra készül.

Az S-400 Triumf rakétarendszerrel India is elégedett / Fotó: Stringer / AFP

A világ legnépesebb országa korábban már vett több S-400 Triumf orosz gyártmányú rakétarendszert, és hatékonynak bizonyult, így további ilyen fegyverek beszerzését tervezi. Dmitrij Szugajev, az Orosz Szövetségi Katonai-Műszaki Együttműködési Szolgálat igazgatója a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy Moszkva is nyitott az újabb fegyverszállításokra.

„Az indiai katonai szakértők nagy érdeklődést mutatnak a legújabb orosz légvédelmi rendszerek iránt, amelyek nagyon hatékonynak bizonyultak, így nem meglepő, hogy az indiai fél több ilyen rendszert szeretne beszerezni” mondta Szugajev.

Az indiai hadsereg azt követően nyilatkozott pozitívan az S-400 Triumf rakétarendszerekről, miután figyelemre méltó eredményeket produkált a Sindoor hadművelet során, és még Narendra Modi indiai miniszterelnök is gratulált az indiai katonáknak a rendszer sikeres használatához.

Szugajev szerint a vezető nyugati katonai szakértők is elismerték az S-400 Triumf rakétarendszert, melynek hatékonyságát 90 százalékra becsülték, szemben az amerikai gyártmányú Patriot rakétarendszer 50 százalékos eredményével.

India érdeklődése az orosz fegyverek iránt egyrészt érthető, miután rendkívül hatékonynak bizonyultak. Másrészt a lépés egyfajta elköteleződésnek is tekinthető az orosz–ukrán háború miatt az Amerikai Egyesült Államok és a nyugati világ által szankciók sorával sújtott Oroszország mellett. A nyugati világ ugyanis az ukrajnai invázió 2022 februári megindítása óta számos orosz termék vásárlásának bojkottja mellett döntött, így természetesen fegyvereket sem vásárolnak.