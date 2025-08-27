Deviza
Szentkirály Alexandra
A kormány kiterítette a lapjait: több ezer milliárd forintot költene el a fővárosra

VG
2025.08.27, 11:18
Frissítve: 2025.08.27, 11:48

Összesen háromezer kétszáznyolcvannyolc milliárd forintot költene a főváros fejlesztésére a magyar állam – derült ki Szentkirályi Alexandra friss Facebook-posztjából.

Fotó: Szentkirályi Alexandra / Facebook

A politikus közlése szerint a kormány következő 10 éves fejlesztési tervére szánja ezt az összeget, hozzátette: ez nem a fővárosnak és kerületeknek járó működési támogatások, adóbevételek vagy bármilyen törvény szerint kiutalt pénzek összege. 

Ezek csak olyan beruházások és projektek, melyeket az Orbán-kormány a központi költségvetésből kíván megvalósítani a budapestiek javára

 – írta a közösségi oldalán a Fidesz fővárosi frakcióvezetője..

A politikus a tervekről képeket is megosztott, és felsorolta a 100 milliárd forint feletti tervezett építkezések:

  • DBC Dél-Budai Centrumkórház fejlesztése (637 milliárd forint) 
  • Galvani híd (480 milliárd forint)
  • Kelenföld - Budaörs vasúti vonalszakasz korszerűsítése (343 milliárd forint)
  • M10 gyorsforgalmi út Budapest – Kesztölc közötti szakaszának fejlesztése  (250 milliárd forint)
  • Nagyforgalmú budapesti pályaudvarok felújítása, fejlesztése, korszerűsítése  (246 milliárd forint)
  • A 31. sz. főút Budapest és Nagykáta között szélesítése, felújítása (181 milliárd)
  • Nemzeti Korcsolyázó Központ létesítése (175 milliárd)
  • Reptéri gyorsforgalmi út. 10 kilométer hosszú, 2x2 sávos, valamint 5 kilométeren 2x3 forgalmi sávos közút építése (170 milliárd)
  • Budapest Városliget, Szegedi úti felüljáró fejlesztése (150 milliárd forint)

