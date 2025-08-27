A kormány kiterítette a lapjait: több ezer milliárd forintot költene el a fővárosra

Összesen háromezer kétszáznyolcvannyolc milliárd forintot költene a főváros fejlesztésére a magyar állam – derült ki Szentkirályi Alexandra friss Facebook-posztjából.
A politikus közlése szerint a kormány következő 10 éves fejlesztési tervére szánja ezt az összeget, hozzátette: ez nem a fővárosnak és kerületeknek járó működési támogatások, adóbevételek vagy bármilyen törvény szerint kiutalt pénzek összege.
Ezek csak olyan beruházások és projektek, melyeket az Orbán-kormány a központi költségvetésből kíván megvalósítani a budapestiek javára
– írta a közösségi oldalán a Fidesz fővárosi frakcióvezetője..
A politikus a tervekről képeket is megosztott, és felsorolta a 100 milliárd forint feletti tervezett építkezések:
