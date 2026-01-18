Deviza
Hihetetlen gazdagodás előtt áll Tajvan, ha békén hagyják

A technológiai fejlődés hozta helyzetbe a szigetet. A globális versenyben élenjáró cégeinek köszönhetően Tajvan hihetetlen további vagyonosodás előtt áll.
Murányi Ernő
2026.01.18, 16:37
Frissítve: 2026.01.18, 17:07

Tajvan leggazdagabb háztartásainak vagyona 2029-ig évente körülbelül 10 százalékkal növekszik, mivel a globális technológiai versenyben élenjáró helyi vállalatok bevételbővülése fellendíti a szigeten a tőkepiacot – derül ki a Boston Consulting Group és a CTBC Bank szerdán publikált felméréséből.

Tajvan Turns to Southeast Asian Tourists as Chinese Stay Away
Tajvan, a gazdag sziget / Fotó: Lam Yik Fei

Tajvan: extrém gazdagság és hihetetlen kockázat

A jelentés szerint Tajvan gazdagjainak összesített vagyona 2029-ben körülbelül 59 ezermilliárd tajvani dollár, azaz 1900 milliárd amerikai dollár lesz. A tajvani nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyek száma eközben a becslések szerint 155 ezerre emelkedik a mintegy 24 milliós teljes népességből.

Tajvan általános vagyoni helyzete Ázsiában egyre erősebbé válik a helyi gazdaság és a technológiai ipar erősödése miatt

– mondta David Chan, a Boston Consulting ügyvezető igazgatója és partnere szerdán Tajpejben. 

Ez több lehetőséget, de egyben nagyobb felelősséget is jelent a pénzügyi intézmények számára a tajvani vagyonos ügyfelek kiszolgálásában

– tette hozzá.

Az összes háztartás teljes vagyona az elkövetkező négy évben átlagosan körülbelül hat százalékkal bővül, elérve a 279 ezermilliárd tajvani dollárt – áll még a jelentésben.

A svájci UBS Bank, a brit HSBC Holdings és a francia BNP Paribas máris agresszív ügyféltoborzó kampányt indított, hogy megerősítsék jelenlétüket a tajvani szigeten.  

Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy folyamatos kínai inváziós veszéllyel él együtt Tajvan, bár a legtöbb elemző szerint egy teljes körű invázió a közeljövőben nehezen kivitelezhető és valószínűtlen lenne, inkább egy korlátozott konfliktus – például blokád – a valószínűbb forgatókönyv. 

Kína célja Tajvan ellenőrzése, de hatalmas katonai, gazdasági és politikai akadályokkal szembesül, míg Tajvan amerikai fegyverekkel állig felszerelt hadserege elszántan készül a védekezésre. Ezzel együtt a helyzet ingatag, a szakértők véleménye megoszlik az időzítésről, de sokan a 2020-as évek derekát, azaz a jelenlegi időszakot jelölték meg fokozott kockázatú évekként.

A TSMC, a tajvaniak büszkesége

A tajvaniak büszkesége amúgy a csipeket, félvezetőket gyártó TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), amely bérgyártóként mások mellett az amerikai Nvidia szuperfejlett csipjeit is gyártja.

A cég jelenleg a hatodik helyen áll a világ legnagyobb cégeinek a listáján, mintegy 1700 milliárd amerikai dolláros tőzsdei kapitalizációval, azaz a Magnificent Seven két tagját, a Metát és a Teslát is faképnél hagyta. 

A vállalat egyébként a legnagyobb nem amerikai cég a kapitalizáció szerint felállított sorrendben, jelenleg a Nasdaqon 327 amerikai dollárba kerülő részvényei idén eddig 8, 2025 elejétől számítva pedig több mint 50 százalékkal értékelődtek fel. Ezzel a teljesítménnyel pedig az eddigi legnagyobb nem amerikai tőzsdei céget, a Saudi Aramcót is simán megelőzte.

Az LSEG, azaz a Londoni Tőzsdecsoport elemzői továbbra is vételre ajánlják a papírt, mégpedig 360 dolláros mediáncéláron. A 19 elemző közül nyolc erős vételt, tíz vételt, egy tartást ajánlj, s egy sem adná el a TSMC részvényeit.   

 

 

