Nem akárki mondta ki az igazságot: Amerika erős, Európa viszont gyenge, és Amerika ezt ki is fogja használni

Scott Bessent pénzügyminiszter megerősítette Donald Trump elnök üzenetét az európai szövetségesek felé: az Egyesült Államok nem hátrál meg Grönland átvételének kérdésében, mondván: Európa túl gyenge ahhoz, hogy garantálja saját biztonságát.

Scott Bessent és Donald Trump - Amerika erős és ezt ki is használja / Fotó: AFP

Bessent gyakorlatilag lesöpörte az Európai Unió fenyegetéseit is, amelyek szerint felfüggeszthetik a Trump és a blokk között tavaly elért vámmegállapodást. A pénzügyminiszter az NBC Newsnak nyilatkozva világosság tette, hogy az amerikai elnök stratégiai nyomásgyakorlást alkalmaz céljai elérése érdekében.

Először is, a kereskedelmi megállapodás még nem végleges, az egy rendkívüli intézkedés és mint ilyen, nagyon különbözhet egy másik kereskedelmi egyezménytől

– mondta Bessent vasárnap az NBC Meet the Press című műsorában. Trump „rendkívüli jogköreit használja fel erre” – tette hozzá.

Trump szombaton bejelentette, hogy február 1-jétől 10 százalékos vámot vet ki nyolc európai ország termékeire, amely júniusban 25 százalékra emelkedik, hacsak nem születik megállapodás Grönland „megvásárlásáról”. Emmanuel Macron francia elnök, aki „elfogadhatatlannak” nevezte a vámot, azt tervezi, hogy kezdeményezi az EU legerősebb válaszlépési eszközének aktiválását.

Bessent végre elmondta, hogy Trump mit akar valójában

Bessent részletes indoklást adott Trump grönlandi törekvéseire, hivatkozva

az Északi-sarkvidéken zajló globális versenyre,

Trump „Arany Kupola” rakétavédelmi pajzsra vonatkozó terveire, valamint

Európa korábbi orosz energiafüggőségére, amely szerinte „Oroszország Ukrajna elleni erőfeszítéseit finanszírozta” - idézi a pénzügyminisztert a Bloomberg.

Arra a kérdésre, hogy Trump Európával szembeni álláspontja tárgyalási taktika-e, Bessent azt jelezte, hogy az elnök nem fogja meggondolni magát.

Az európaiak gyengeséget sugároznak, az Egyesült Államok erőt

– mondta. „Az elnök úgy véli, hogy a biztonság nem lehetséges Grönland amerikai fennhatóság alá kerülése nélkül.”

Miközben egyes európai vezetők szerint egy amerikai lépés Grönland átvételére a több mint hét évtizede fennálló Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a NATO végét jelentené, Bessent ezt „hamis választásnak” nevezte.

Az európai vezetők végül belátják, és megértik, hogy az Egyesült Államok biztonsági ernyője alá kell tartozniuk

– mondta az NBC-nek.