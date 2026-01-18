Deviza
geopolitika
Bessent
Trump
vámháború
Grönland

Nem akárki mondta ki az igazságot: Amerika erős, Európa viszont gyenge, és Amerika ezt ki is fogja használni

Az amerikai pénzügyminiszter közölte: Washington kihasználja nyomásgyakorlási képességét. Scott Bessent szerint Trump nem fogja meggondolni magát; mindenáron megszerzi Grönlandot.
D. GY.
2026.01.18, 18:02

Scott Bessent pénzügyminiszter megerősítette Donald Trump elnök üzenetét az európai szövetségesek felé: az Egyesült Államok nem hátrál meg Grönland átvételének kérdésében, mondván: Európa túl gyenge ahhoz, hogy garantálja saját biztonságát.

Bessent Trump
Scott Bessent és Donald Trump - Amerika erős és ezt ki is használja / Fotó: AFP

Bessent gyakorlatilag lesöpörte az Európai Unió fenyegetéseit is, amelyek szerint felfüggeszthetik a Trump és a blokk között tavaly elért vámmegállapodást. A pénzügyminiszter az NBC Newsnak nyilatkozva világosság tette, hogy az amerikai elnök stratégiai nyomásgyakorlást alkalmaz céljai elérése érdekében. 

Először is, a kereskedelmi megállapodás még nem végleges, az egy rendkívüli intézkedés és mint ilyen, nagyon különbözhet egy másik kereskedelmi egyezménytől

 – mondta Bessent vasárnap az NBC Meet the Press című műsorában. Trump „rendkívüli jogköreit használja fel erre” – tette hozzá.

Trump szombaton bejelentette, hogy február 1-jétől 10 százalékos vámot vet ki nyolc európai ország termékeire, amely júniusban 25 százalékra emelkedik, hacsak nem születik megállapodás Grönland „megvásárlásáról”. Emmanuel Macron francia elnök, aki „elfogadhatatlannak” nevezte a vámot, azt tervezi, hogy kezdeményezi az EU legerősebb válaszlépési eszközének aktiválását.

Bessent végre elmondta, hogy Trump mit akar valójában

Bessent részletes indoklást adott Trump grönlandi törekvéseire, hivatkozva 

  • az Északi-sarkvidéken zajló globális versenyre, 
  • Trump „Arany Kupola” rakétavédelmi pajzsra vonatkozó terveire, valamint 
  • Európa korábbi orosz energiafüggőségére, amely szerinte „Oroszország Ukrajna elleni erőfeszítéseit finanszírozta” - idézi a pénzügyminisztert a Bloomberg.

Arra a kérdésre, hogy Trump Európával szembeni álláspontja tárgyalási taktika-e, Bessent azt jelezte, hogy az elnök nem fogja meggondolni magát. 

Az európaiak gyengeséget sugároznak, az Egyesült Államok erőt

 – mondta. „Az elnök úgy véli, hogy a biztonság nem lehetséges Grönland amerikai fennhatóság alá kerülése nélkül.”

Miközben egyes európai vezetők szerint egy amerikai lépés Grönland átvételére a több mint hét évtizede fennálló Észak-atlanti Szerződés Szervezete, a NATO végét jelentené, Bessent ezt „hamis választásnak” nevezte. 

Az európai vezetők végül belátják, és megértik, hogy az Egyesült Államok biztonsági ernyője alá kell tartozniuk

 – mondta az NBC-nek.

Világrend

Világrend
777 cikk

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
846 cikk

 

