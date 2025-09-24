Az elhanyagolt elektromos hálózat okozza a legtöbb erdőtüzet Görögországban

Jelentős szerepet játszott az elavult és elhanyagolt görögországi elektromos hálózat is a nyári pusztító erdőtüzek kialakulásában a gyújtogatás és a gondatlanság mellett, erősítették meg tűzoltósági vizsgálatok. A hálózat karbantartását a 2009–2018-as adósságválság alatt nem finanszírozták kellőképpen, ami tovább súlyosbítja a klímaválság, a forróbb és szárazabb nyarak jelentette kockázatot.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén nyáron is erdőtüzek sora pusztított az országban, több milliárd eurós károkat okozva. Az augusztusban Athén környékén tombolót a kilazult elektromos kábelből kipattanó szikrák és az erős szél okozták, számolt be a Reuters a megszerzett vizsgálati jelentésre hivatkozva. A tűzben egy órán belül meghalt egy ember és leégett egy 16 négyzetkilométeres terület.
Nem ez volt az egyetlen eset, vizsgálóbizottság megállapítása szerint az általuk elemzett
41 nagyobb tűzből valószínűleg 15-öt okozott az elektromos hálózat.
Egy másik tűzoltóbrigád szerint tavaly kilenc nagy tűz esetében feltételezett hasonlót.
Az Ekathimerini görög internetes portál nyári beszámolója szerint a tűzoltósági nyomozók külön figyelmet fordítottak az elektromos infrastruktúrára. Több esetben találtak aggasztó bizonyítékokat: elvágott kábeleket, rozsdát, poros porcelánszigetelést, lenyíratlan száraz füvet az oszlopok aljánál.
Görögországban azonban általában nem hozzák nyilvánosságra, hogy mi okozott egy-egy erdőtüzet, így a tűzoltóság szóvivője sem volt hajlandó kommentálni a brit hírügynökség értesülését.
A portál emlékeztetett, hogy a görög elektromos
hálózat 262 ezer kilométer hosszú, és a 90 százaléka a levegőben vezet,
vagyis kitett az időjárás okozta károknak. 2026 közepéig 3900 kilométer hosszú szakaszt kell felújítani vagy a föld alá vinni – ez a villamosenergia-elosztó vállalat, a DEDDIE forrásai szerint mintegy 35 milliárd euróba kerül.
Értek el azonban eddig is haladást, míg 2017 és 2020 között csak évente 250 kilométernyi hálózatot vittek a föld alá, 2024-ben már 1800 kilométernyit, ebből 500-at erdős területen. Ez azonban nem elég.
„Évek óta kongatjuk a vészharangot a kollégáimmal az energiaátviteli hálózatok által okozta tüzekkel kapcsolatban” – nyilatkozta a brit hírügynökségnek Palajologosz Palajologu, az Athéni Mezőgazdasági Egyetem adjunktusa. „Nem söpörhetjük a szőnyeg alá ezt a problémát” – figyelmeztetett.
A görög energiaszolgáltató, a HEDNO azzal hárítja a vádakat, hogy rendszeresen végez karbantartást, és az erre fordított összeget a 2019-es 122 millió euróról tavaly már 165 millióra növelte. A vállalat arra is emlékeztetett, hogy hivatalosan csak három erdőtűz esetében találták vétkesnek 2012 óta.
A kormány is védekezik, az adósságválságra és az akkori pénzhiányra hivatkozik.
A korábban elmaradt befektetéseket most kell pótolni
– mondta a minap a parlamentben Nikosz Cafosz energiaügyi miniszterhelyettes.
Az önkormányzatok azonban kezdik elveszíteni a türelmüket és azzal fenyegetnek, hogy gondatlanság miatt beperelik a HEDNO-t.
