Vészhelyzetet jelentett a Temu, nem érkeznek meg a csomagok Magyarországra: totális a bizonytalanság, tehetetlenek a kínaiak – ez áll a háttérben

Késve szállít a Temu. Több magyar fogyasztó erről számolt be a közösségi médiában és osztott meg képernyőképet a kínai árupiaci portál üzenetéről. A jelenség oka, hogy a hét első felében végigsöpört Kínán a Ragasa szupertájfun, ami jelentősen befolyásolta a kereskedelmi útvonalakat.
A kínai kereskedelmi platform erről szóló üzenetét többen is megosztották csütörtökön egy nyilvános Facebook-csoportban. A bejegyzések alatt pedig elindult a kommentáradat.
Az egyik képernyőkép alapján a Temu az alábbi üzenetet küldte:
Vészhelyzet! Fontos értesítés: A csomagja szállítása a Nando tájfun miatt késik.
Sokan írták, hogy hasonló üzenetet kaptak, mások aggódva kérdezték, hogy vajon mennyit késhet a csomagjuk. Volt, aki arról számolt be, hogy rendezvényre rendelt terméket, így ha az nem érkezik meg időben, akkor visszamondja, hiszen már nem tudná használni.
„Huuu szerintetek ha tegnap adtam le a rendelést, akkor nálam is ez lesz? Ovis fotózásra rendeltem ruhát, de ha nálam is ez lesz, akkor vissza kell mondjam, mert nem ér ide időben” – írta a kommentelő.
Megint mások megköszönték a csoporttársaik tájékoztatását, mert így megtudták, hogy a csomagjuk miért vesztegel a kínai repülőtéren.
Érkezett azonban megkönnyebbülésnek hangot adó komment is: „Hál’ istennek az enyém kikerülte a tájfunt, a szállítási időt szeptember 25.–október 3. között adták meg, erre ma hozta a futár... na ilyen gyorsak még sosem voltak!”
Volt olyan hozzászóló, aki szerint az AliExpress kínai webáruház is hasonló üzenetet küldött.
Többen pedig arról számoltak be, hogy a csomagjuk a lengyel határnál várakozik hetek óta, és nem értik, hogy miért.
A Ragasa szupertájfun, amit a Fülöp-szigeteken Nando néven hívnak, az idei legerősebb trópusi ciklon. Az időjárási jelenség szeptember közepén alakult ki Yap térségétől északra, majd gyorsan erősödve elérte a legmagasabb 5. kategóriát 270 km/órás sebességgel.
A tájfun hétfőn csapott le a Fülöp-szigetek Cagayan tartományára, majd érintette Tajvant, Hongkongot, Makaót és Dél-Kínát. A vihar miatt 700 milliméternél is több eső esett, ami kiterjedt árvizeket, földcsuszamlásokat és infrastrukturális károkat okozott. A Ragasa legalább 25 halálos áldozatot, 133 sérültet és több száz eltűntet hagyott maga után, milliókat evakuáltak miatta.
A kínai Kuangtung tartományban a legmagasabb vészhelyzeti riasztást adták ki a heves esőzések okozta árvizek miatt a hét első felében. A tájfun központjában a tartós szélsebesség elérte a 145 km/órát, a központi légnyomás pedig 955 hPa volt a partra érés idején. Az Associated Press jelentése szerint a déli Csouandao település egyik meteorológiai állomása helyi idő szerint szerda délben 241 km/órás széllökéseket regisztrált, ami új rekordot jelentett Jangmen városában azóta, hogy elkezdődött a hivatalos adatgyűjtés.
Kedden kétmillió embert evakuáltak a tartomány gazdasági központjából elővigyázatossági intézkedésként.
A hatóságok legalább 10 déli városban rendelték el az iskolák és vállalkozások bezárását, ami több 10 millió embert érintett – írja a The Watchers.
A South China Morning Post szerint legalább 140 000 utas ragadt repülőtereken Hongkongban.
A Ragasa a hét második felére már odébbállt, Dél-Kínában és Hongkongban csütörtökön hatalmas takarítási munkálatok kezdődtek.
A pusztítás mértékét mutatja, hogy Makaóban a lakosok halászhálókkal, táskákkal és még lapáttal is próbáltak halat fogni az elárasztott utcákon,
annak ellenére, hogy a hatóságok figyelmeztették őket, hogy maradjanak otthon.
Az idei év eddigi legerősebb trópusi ciklonja súlyos pusztítást hagyott maga után Hongkongban is: habár a nemzetközi járatok csütörtökön újraindultak, az óvodák és egyes iskolák továbbra is zárva maradtak.
Kuangtung tartományban pedig munkagépekkel távolították el a kidőlt fákat és tisztították meg az elzárt utakat. A CCTV állami műsorszolgáltató szerint több mint 50 000 fa dőlt ki a kuangtungi Jangcsiang városában, míg Csuhajban utcákat öntött el a víz, a régebbi városrészekben az első emeleti lakásokat is elérte az ár – számolt be a The Guardian.
A Ragasa Vietnám felé haladva trópusi viharrá gyengült, de továbbra is jelentős esőzéseket okozhat Kínában, Vietnámban és Délkelet-Ázsia más részein.
