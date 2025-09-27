Deviza
Vészhelyzetet jelentett a Temu, nem érkeznek meg a csomagok Magyarországra: totális a bizonytalanság, tehetetlenek a kínaiak – ez áll a háttérben

Késve szállít a Temu, miután megbénultak a kereskedelmi útvonalak és leállások történtek a logisztikában. A közösségi médiában többen osztottak meg képernyőképeket a Temu üzenetéről, amelyben a csomagszállítás késedelmét fennakadásokkal magyarázta.
Németh Anita
2025.09.27., 07:26
Fotó: shutterstock

Késve szállít a Temu. Több magyar fogyasztó erről számolt be a közösségi médiában és osztott meg képernyőképet a kínai árupiaci portál üzenetéről. A jelenség oka, hogy a hét első felében végigsöpört Kínán a Ragasa szupertájfun, ami jelentősen befolyásolta a kereskedelmi útvonalakat.

temu Aachen,,Germany,-,February,21,,2024:,Shipping,Package,Of,Temu
Késve szállít a Temu a Ragasa szupertájfun miatt / Fotó: Audio und werbung / Shutterstock

A kínai kereskedelmi platform erről szóló üzenetét többen is megosztották csütörtökön egy nyilvános Facebook-csoportban. A bejegyzések alatt pedig elindult a kommentáradat. 

Az egyik képernyőkép alapján a Temu az alábbi üzenetet küldte:

Vészhelyzet! Fontos értesítés: A csomagja szállítása a Nando tájfun miatt késik.

Fotó: Temu Magyarország Facebook-csoport

Sokan írták, hogy hasonló üzenetet kaptak, mások aggódva kérdezték, hogy vajon mennyit késhet a csomagjuk. Volt, aki arról számolt be, hogy rendezvényre rendelt terméket, így ha az nem érkezik meg időben, akkor visszamondja, hiszen már nem tudná használni. 

„Huuu szerintetek ha tegnap adtam le a rendelést, akkor nálam is ez lesz? Ovis fotózásra rendeltem ruhát, de ha nálam is ez lesz, akkor vissza kell mondjam, mert nem ér ide időben” – írta a kommentelő.

Megint mások megköszönték a csoporttársaik tájékoztatását, mert így megtudták, hogy a csomagjuk miért vesztegel a kínai repülőtéren.

Fotó: Temu Magyarország Facebook-csoport

Érkezett azonban megkönnyebbülésnek hangot adó komment is: „Hál’ istennek az enyém kikerülte a tájfunt, a szállítási időt szeptember 25.–október 3. között adták meg, erre ma hozta a futár... na ilyen gyorsak még sosem voltak!”

Volt olyan hozzászóló, aki szerint az AliExpress kínai webáruház is hasonló üzenetet küldött.

Többen pedig arról számoltak be, hogy a csomagjuk a lengyel határnál várakozik hetek óta, és nem értik, hogy miért.

Ragasa tájfun: bosszankodnak a Temu-felhasználók, de életeket tesz tönkre

A Ragasa szupertájfun, amit a Fülöp-szigeteken Nando néven hívnak, az idei legerősebb trópusi ciklon. Az időjárási jelenség szeptember közepén alakult ki Yap térségétől északra, majd gyorsan erősödve elérte a legmagasabb 5. kategóriát 270 km/órás sebességgel.

A tájfun hétfőn csapott le a Fülöp-szigetek Cagayan tartományára, majd érintette Tajvant, Hongkongot, Makaót és Dél-Kínát. A vihar miatt 700 milliméternél is több eső esett, ami kiterjedt árvizeket, földcsuszamlásokat és infrastrukturális károkat okozott. A Ragasa legalább 25 halálos áldozatot, 133 sérültet és több száz eltűntet hagyott maga után, milliókat evakuáltak miatta.

A kínai Kuangtung tartományban a legmagasabb vészhelyzeti riasztást adták ki a heves esőzések okozta árvizek miatt a hét első felében. A tájfun központjában a tartós szélsebesség elérte a 145 km/órát, a központi légnyomás pedig 955 hPa volt a partra érés idején. Az Associated Press jelentése szerint a déli Csouandao település egyik meteorológiai állomása helyi idő szerint szerda délben 241 km/órás széllökéseket regisztrált, ami új rekordot jelentett Jangmen városában azóta, hogy elkezdődött a hivatalos adatgyűjtés.

Kedden kétmillió embert evakuáltak a tartomány gazdasági központjából elővigyázatossági intézkedésként.

A hatóságok legalább 10 déli városban rendelték el az iskolák és vállalkozások bezárását, ami több 10 millió embert érintett – írja a The Watchers.

A South China Morning Post szerint legalább 140 000 utas ragadt repülőtereken Hongkongban.

Ítéletidő pusztított Ázsiában a héten, a meggyengült Ragasa a kínai és a tajvani pusztítás után Vietnám felé vette az irányt / Fotó: AFP

A Ragasa a hét második felére már odébbállt, Dél-Kínában és Hongkongban csütörtökön hatalmas takarítási munkálatok kezdődtek.

A pusztítás mértékét mutatja, hogy Makaóban a lakosok halászhálókkal, táskákkal és még lapáttal is próbáltak halat fogni az elárasztott utcákon,

annak ellenére, hogy a hatóságok figyelmeztették őket, hogy maradjanak otthon.

Az idei év eddigi legerősebb trópusi ciklonja súlyos pusztítást hagyott maga után Hongkongban is: habár a nemzetközi járatok csütörtökön újraindultak, az óvodák és egyes iskolák továbbra is zárva maradtak. 

Kuangtung tartományban pedig munkagépekkel távolították el a kidőlt fákat és tisztították meg az elzárt utakat. A CCTV állami műsorszolgáltató szerint több mint 50 000 fa dőlt ki a kuangtungi Jangcsiang városában, míg Csuhajban utcákat öntött el a víz, a régebbi városrészekben az első emeleti lakásokat is elérte az ár – számolt be a The Guardian.

A Ragasa Vietnám felé haladva trópusi viharrá gyengült, de továbbra is jelentős esőzéseket okozhat Kínában, Vietnámban és Délkelet-Ázsia más részein.

Időjárás

Időjárás
892 cikk

 

5 perc
menza

Roston csirke, Budapest sertésszelet és barbecue tarja a BMW-menza ajánlatai közt – kiderült, mennyit kell fizetni mindezért a dolgozóknak

Külsősöknek drága, az alkalmazottaknak viszont olcsó a BMW-gyár menzája.
4 perc
szja-mentesség

Még négyet kell aludni és kinyílnak a pénzcsapok Magyarországon: Orbán Viktor elmondta, mi következik – "Drága, de indokolt"

Októbertől a háromgyermekes, januártól pedig a kétgyermekes anyák szja-mentessége is életbe lép.
7 perc
Temu

Vészhelyzetet jelentett a Temu, nem érkeznek meg a csomagok Magyarországra: totális a bizonytalanság, tehetetlenek a kínaiak – ez áll a háttérben

Megbénultak a kereskedelmi útvonalak és leállások történtek a logisztikában.

