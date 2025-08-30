Orbán Viktor: írjunk együtt történelmet!

„Minden közösség életében vannak felejthetetlen pillanatok. A miénkben szeptember 20. a következő.

Írjunk együtt történelmet a digitális polgári körök első országos találkozóján!

Csatlakozz a digitális honfoglaláshoz és készülj fel a gyűlésre! A helyek rohamosan fogynak” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. A Magyar Nemzet cikke szerint a miniszterelnök hozzátette, hogy aki nem akar lemaradni, az regisztráljon ezen a linken: https://dpkor.hu/digitalis-honfoglalas/.

Orbán Viktor Facebook-posztban is felhívta a figyelmet a találkozóra / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A gyűlés Facebook-oldalán azt írják a szervezők:

Ahol otthon vagyunk, értelmes és fontos ügyekkel foglalkozunk, ahol szívesen látnak, és ahol ha kell, megvédenek. Néhány nap leforgása alatt több mint ötvenezren lettünk a digitális polgári körben, ezért szeptember 20-án gyűlést tartunk, hogy közösen megvitassuk: hogyan tovább? A gyűlölet nem pálya, mert ahogy Dopeman mondaná: a végén mindannyian magyarok vagyunk.

Az esemény 12 órától a Papp László Arénában lesz, ahol beszédekkel, zenével és szellemi kiállítótérrel készülnek a szervezők.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az eseményen kizárólag a digitális polgári körök tagjai vehetnek részt. A férőhelyek száma limitált, túljelentkezés esetén a helyeket sorsolják.

A lap cikke emlékeztetett arra, hogy, már hatvanezren csatlakoztak a digitális polgári körökhöz. Nagy János államtitkár arra számít, hogy ősztől még nagyobb lesz a roham, még többen akarnak majd csatlakozni. Jelenleg a legnépszerűbb kör az álhírek lebuktatására szakosodott Zebra. Nagy János a Magyar Nemzetnek adott interjújában elmondta azt is, nemcsak tematikus dpk-t lehet alapítani, léteznek területi körök is, egy-egy város, település, földrajzi terület is hozhat létre ilyet.