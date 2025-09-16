Kiborult a Facebookon a budapesti polgármester, mert állampapírt kellett vásárolnia: a legnagyobb meglepetésre a Magyar Államkincstár tette helyre egy kommentben

„Az állam helyett Terézváros működését finanszírozzuk, azaz nem adjuk át a kerület pénzét az államnak, hanem kötvényt vásárolunk belőle, amit a terézvárosiak javára kamatoztatunk. Nem is dönthettünk másként a mai rendkívüli ülésünkön, hiszen képviselőtársaimmal Terézváros fejlesztésére, és nem az állami feladatok finanszírozására esküdtünk fel, az mások dolga lenne” – írta keddi Facebook-bejegyzésében a kerület polgármestere, Soproni Tamás.

A Facebookon üzent a Magyar Államkincstár / Fotó: Róka László / MTI

Hozzátette, hogy a kedden megtartott rendkívüli ülés előzménye, hogy kormány jogszabályba foglalta, hogy október 1. után az önkormányzatoknak a költségvetési kiadási összegük 5 százalékát meghaladó pénzeszközeiket banki számláik helyett az államkincstárnál kell elhelyezni. Terézváros esetében ez azt jelenti a polgármester szerint, hogy saját számláikon összességében közel 1 milliárd forint maradhat, a további szabad pénzeszközt a Magyar Államkincstárnál vezetett úgynevezett többletnyilvántartó számlára kell utalnia.

Soproni Tamás szerint ez egy újabb veszteség lenne, mivel a kincstárnál állomásozó önkormányzati pénzek semmilyen módon nem kamatoznak, ez Terézváros számára átlagosan évi 1 milliárd forint bevételkiesést jelentene.

„A kormányzati lépés egyértelműen azt szolgálja, hogy rövid távú célokért ideig-óráig leplezze az állami költségvetés hatalmas hiányát az önkormányzatok pénzével. Mi ma úgy döntöttünk, hogy a terézvárosiak kárára ehhez nem asszisztálunk, és az egyetlen kibúvót kihasználva 3,5 milliárd forintból államkötvényt vásárolva nem adjuk a pénzünket. Így legalább valamennyi kamathoz hozzájutunk, és biztonságban tudhatjuk mindazt, amit felelős gazdálkodással ez a kerület eddig elért” zárta bejegyzését a kerület polgármestere.

Reagált a Magyar Államkincstár

Soproni Tamás posztjára kommentben írta meg válaszát a Magyar Államkincstár. Hozzászólásukban megköszönték, hogy a kerület államkötvényt vásárol, és ezáltal hozzájárul az állam finanszírozásához.

Felhívták a városvezető figyelmét arra, hogy a Magyar Államkincstáron keresztül – Önkormányzati Magyar Államkötvény választásával – előnyösebb az állampapírok megvásárlása. Ugyanakkor ha ezt nem az Államkincstáron keresztül teszi ezt meg, hanem valamelyik bankon vagy pénzintézeten keresztül, akkor magasabb kezelési költséggel és alacsonyabb kamattal juthat hozzá az állampapírokhoz.