Atomfegyverekkel is gyakorlatoztak az orosz-fehérorosz csapatok: ez Európának is intő jel

Taktikai atomfegyverek alkalmazásának tervezését, valamint az Oresnyik nevű új, közepes hatótávolságú orosz ballisztikus rakétarendszer telepítését is gyakorolták a Zapad 2025 hadgyakorlaton – közölte kedden Pavel Muravejka vezérőrnagy, a fehérorosz hadsereg vezérkari főnöke, a védelmi miniszter első helyettese.

A fehérorosz vezérkari főnök szerint taktikai atomfegyverek alkalmazásának tervezését is gyakorolták / Fotó: Oleszja Kurpjajeva / AFP

„Minden feladatot elvégeztünk, amit magunk elé tűztünk. A legfontosabb események között említhetem a nem stratégiai nukleáris fegyverek alkalmazásának tervezését, valamint az Oresnyik mobil rakétakomplexum értékelését és telepítését” – idézi Muravejka szavait a BelTA fehérorosz hírügynökség.

A fehérorosz vezérkari főnök felhívta a figyelmet arra is, hogy a katonák aktívan alkalmaztak különböző típusú pilóta nélküli repülő eszközöket is.

„Ezenkívül áttekintettük a modern hibrid technikák egész komplexumát, amelyeket lakott, illetve erdős-mocsaras vagy urbanizált területeken zajló harci műveletek során alkalmaznak. Orosz kollégáink megosztották velünk harci tapasztalataikat, így alakulataink ma a legkorszerűbb, legkifinomultabb információkat kapják, amelyek automatikusan beépülnek a harci tevékenységbe” – jegyezte meg.

A fehérorosz védelmi minisztérium adatai szerint a vezérkari főnök látogatást tett egy repülőtérként szolgáló autópálya-szakaszon is.

Nemcsak atomfegyverekkel gyakorlatoztak

„Itt a Zapad 2025 hadgyakorlat során gyakorlati feladatokkal tesztelik a légierő és a légelhárítás túlélőképességét. A cél az ellenség támadásai alól történő kivonulás és a légierő szívósságának növelése, egyes autópálya-szakaszok tartalék repülőtérként, illetve a repülőterek decentralizálása céljából történő felhasználása, valamint a személyzet felkészítése repülések végrehajtására ilyen útszakaszokról” – tájékoztatott a szaktárca a szeptember 12-én indult és kedden végződő manőverekről.

Aleksejs Roslikovs, a lett ellenzéki Stabilitásért párt parlamenti képviselője hibás döntésnek nevezte azt, hogy Lettország, Litvánia és Lengyelország a meghívás ellenére elutasította, hogy megfigyelőket küldjön a Zapad 2025-re.