Nyugati blokád készül Izrael ellen: Netanjahu előre megüzente, ki fognak törni – óriási fegyvergyártásba kezdenek

Izrael kedden felszólította Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy vonja vissza azt a javaslatot, amely szankciókkal, a kereskedelmi kapcsolatok korlátozásával gyakorolna nyomást Izraelre a gázai háború befejezése érdekében.
"A szankciókkal történő nyomásgyakorlás nem fog működni" - írta Gideon Szaár külügyminiszter von der Leyenhez címzett levelében. A kereskedelmi szankciókat von der Leyen múlt heti évértékelő beszédében jelentette be, és szerdán vitatja meg elnökletével az Európai Bizottság biztosainak testülete.
Ha jóváhagyják, az EU felfüggesztené Izraelnek nyújtott kétoldalú támogatását, leállítana minden kifizetést, miközben fenntartaná az együttműködést a civil szervezetekkel és az izraeli Jad Vasem holokausztemlékhellyel.
Az Európai Bizottság szerint a lépés leállítaná a évi 6 millió eurós (mintegy 2,3 milliárd forintos) támogatást, valamint felfüggesztené nagyjából 14 millió euró (mintegy 5 és fél milliárd forint) kifizetését a már futó projektekre.
Az EU végrehajtó testülete emellett szankciókat sürget "szélsőséges miniszterek" és "erőszakos telepesek" ellen is.
"Ez olyan példátlan javaslat, amelyet soha egyetlen más országra sem alkalmaztak. Nyílt kísérlet Izrael meggyengítésére, miközben még mindig egy olyan háborút vívunk, amelyet az október 7-én ránk kényszerített támadás indított el" - írta Szaár, az Izrael ellen az iszlamista Hamász terrorszervezet által végrehajtott 2023-as támadásra utalva, amely elindította a közel két éve tartó háborút.
Izrael megerősíti fegyveriparát és önálló fegyvergyártásba kezd a blokád miatt leállított fegyverszállítások ellensúlyozására - jelentette be Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a külügyminisztérium rendezvényén kedden.
"Nyugat-Európa egyes országai és különféle szervezetek megkísérlik blokád alá vonni Izraelt. Elértek-e ezzel globális elszigetelést? Nem. Az Egyesült Államok velünk van, és sok más ország is" - hangsúlyozta az izraeli kormányfő.
"Blokádot akarnak ránk kényszeríteni. Ahogy az irániak blokádot vontak körénk, és abban reménykedtek, hogy ez a blokád valóban megsemmisít minket - de mi áttörtük ezt a blokádot. Ezt mindenki látja. És azt is tudjuk, hogy most van egy újabb kísérlet Izrael blokád alá vonására, különböző szervezetek és országok részéről, elsősorban Katar által" - mondta Netanjahu.
"Először is van egy médiablokád, amelyet Katarral az élen hatalmas pénzekből finanszíroznak, de más országok, például Kína is finanszíroz, és ezek Nyugaton is működnek, sőt nem kevésbé az Egyesült Államokban is. Harcolunk ez ellen, és mi is nagy összegeket, jelentős erőforrásokat fogunk befektetni abba, hogy visszaverjük a blokádnak ezt a részét" - jelentette ki az izraeli miniszterelnök.
A másik rész célzottan Nyugat-Európa államaira összpontosít, az ottani muszlim kisebbségeket mozgatja meg, akik egyre hangosabbak, erőszakosabbak, és fenyegetést jelentenek az adott országokra. Ez a blokád most Nyugat-Európára összpontosul - tette hozzá Netanjahu, és a fegyverszállítások leállításának lehetőségére is figyelmeztetett.
A következő években meg kell erősítenünk saját fegyveriparunkat, hogy önálló fegyverellátással és ipari gyártókapacitással rendelkezzünk. Ezt a blokádot így fogjuk áttörni.
"Van egy célzott, nyugat-európai problémánk, és azon dolgozunk, hogy megszüntessük ezt a blokádot. Ahogy sikerült áttörnünk a katonai blokádot, úgy sikerrel fogunk járni a politikai blokád ellen is"- jelentette ki Benjamin Netanjahu.
Európa gázai békéért kiált, közben összevásárolja az összes izraeli fegyvert
Az izraeli védelmi kivitel tavaly rekordot döntött. Az izraeli fegyverexport legnagyobb részét európai országok vásárolták meg. A zsidó állam várhatóan a korábbinál is több fegyvert fog eladni külföldi partnereinek.
