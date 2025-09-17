Nyugati blokád készül Izrael ellen: Netanjahu előre megüzente, ki fognak törni – óriási fegyvergyártásba kezdenek

Izrael kedden felszólította Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy vonja vissza azt a javaslatot, amely szankciókkal, a kereskedelmi kapcsolatok korlátozásával gyakorolna nyomást Izraelre a gázai háború befejezése érdekében.

Nyugati blokád készül Izrael ellen: Netanjahu előre megüzente, ki fognak törni / Fotó: Celal Gunes / AFP

"A szankciókkal történő nyomásgyakorlás nem fog működni" - írta Gideon Szaár külügyminiszter von der Leyenhez címzett levelében. A kereskedelmi szankciókat von der Leyen múlt heti évértékelő beszédében jelentette be, és szerdán vitatja meg elnökletével az Európai Bizottság biztosainak testülete.

Ha jóváhagyják, az EU felfüggesztené Izraelnek nyújtott kétoldalú támogatását, leállítana minden kifizetést, miközben fenntartaná az együttműködést a civil szervezetekkel és az izraeli Jad Vasem holokausztemlékhellyel.

Az Európai Bizottság szerint a lépés leállítaná a évi 6 millió eurós (mintegy 2,3 milliárd forintos) támogatást, valamint felfüggesztené nagyjából 14 millió euró (mintegy 5 és fél milliárd forint) kifizetését a már futó projektekre.

Az EU végrehajtó testülete emellett szankciókat sürget "szélsőséges miniszterek" és "erőszakos telepesek" ellen is.

"Ez olyan példátlan javaslat, amelyet soha egyetlen más országra sem alkalmaztak. Nyílt kísérlet Izrael meggyengítésére, miközben még mindig egy olyan háborút vívunk, amelyet az október 7-én ránk kényszerített támadás indított el" - írta Szaár, az Izrael ellen az iszlamista Hamász terrorszervezet által végrehajtott 2023-as támadásra utalva, amely elindította a közel két éve tartó háborút.

Izrael azonnal reagált az elszigetelési kísérletekre

Izrael megerősíti fegyveriparát és önálló fegyvergyártásba kezd a blokád miatt leállított fegyverszállítások ellensúlyozására - jelentette be Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a külügyminisztérium rendezvényén kedden.

"Nyugat-Európa egyes országai és különféle szervezetek megkísérlik blokád alá vonni Izraelt. Elértek-e ezzel globális elszigetelést? Nem. Az Egyesült Államok velünk van, és sok más ország is" - hangsúlyozta az izraeli kormányfő.