Rendkívüli bejelentésre készül Donald Trump, 60 ezer ember előtt szólta el magát: élete legfontosabb sajtótájékoztatóját tartja az amerikai elnök pár óra múlva

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump vasárnap esti beszédében kitért arra, hogy hétfőn az Ovális Irodában fontos bejelentést fog tenni az autizmusról. „Szerintem elképesztőnek fogják találni. Azt hiszem, megtaláltuk a megoldást az autizmusra” – jelentette ki a közönségnek az elnök.

Donald Trump (b) és Erika Kirk (j) / Fotó: Patrick T. Fallon / AFP

Trump ezt abban a beszédében árulta el, amelyet vasárnap az arizonai Glendale városában található State Farm Stadionban mondott, és amelynek fő témája a szeptember 10-én meggyilkolt Charlie Kirk emlékére tartott megemlékezés volt.

„Úgy gondolom, ez lesz az egyik legfontosabb sajtótájékoztató, amit valaha tartottam, és nagyon várom” – mondta, hozzátéve, hogy szerinte Kirk is várta volna ezt az eseményt. Az elnök nem árulta el, hogy mit tervez mondani az autizmusról, azt azonban kijelentette, hogy kormánya nem fogja többé hagyni, hogy megtörténjen. Bejelentését udvarias taps követte a közönség részéről.

Charlie Kirkről is megemlékezett az elnök

Egyébként az eseményen Donald Trump volt az egyetlen felszólaló, aki közvetlenül utalt Charlie Kirk feltételezett gyilkosára, akit beszédének kezdetén radikalizált, hidegvérű szörnyetegnek nevezett.

Az elnök a beszédét néhány perccel azt követően tartotta, hogy Charlie Kirk özvegye, Erika Kirk a pódiumról kijelentette, megbocsátott a gyilkosnak.

Trump szerint Kirkot azért ölték meg, mert kimondta a szívében lévő igazságot, mert a szabadságért és az igazságosságért, Istenért, a hazáért, az észszerűségért és a józan észért emelte fel a hangját.

Donald Trump egy hónapon belül másodszor tesz rejtélyes bejelentést

Az Egyesült Államok elnökére figyelt szeptember 2-án, kedden a világ. Donald Trump jelentős bejelentésre készült, azt azonban senki sem tudja előre, hogy mivel kapcsolatban. Egyesek már a legrosszabbtól tartottak az elnök egészségi állapota miatt, a közösségi médiában olyan teóriák is napvilágot láttak, hogy Trump bejelenti a lemondását.

Végül teljesen más témákat dobott be a sajtótájékoztatón. Donald Trump a Fehér Házból több nagy horderejű bejelentést tett, a Space Force új alabamai bázisától az Aranykupola rakétavédelmi rendszerig.