Donald Trump rejtélyes bejelentést tesz: a Fehér Ház kiküldte a meghívókat, a fél világ találgat – őrült pletykák terjednek

Az Egyesült Államok elnökére figyel kedden a világ. Donald Trump jelentős bejelentésre készül, azt azonban senki nem tudja, mivel kapcsolatban. Egyesek már a legrosszabbtól tartanak az elnök egészségi állapota miatt. JD Vance kész a beugrásra.
VG
2025.09.02., 12:22

Hamarosan nagy bejelentést tesz az Amerikai Egyesült Államok elnöke, csak éppen nem tudni, hogy miről. A Fehér Ház hétfőn késő este megerősítette, hogy az elnök magyar idő szerint kedden este 8 órakor bejelent valamit élőben az Ovális Irodából. Az internet népe egyből felbolydult, és találgatásokba kezdett Donald Trumppal kapcsolatban.

Donald Trump elnök Amerikai Egyesült Államok USA
Senki sem tudja, miről fog beszélni kedden Donald Trump, egyesek már a legrosszabbtól tartanak / Fotó: Mandel Ngan / AFP

A bejelentésről szóló sajtóközlemény nem említette név szerint Trumpot, és a téma sincs meghatározva, ami egyesek szerint igencsak baljóslatú. A találgatások egyből az elnök egészségi állapotáról szóltak, egyesek már összeesküvés-elméleteket is elkezdtek gyártani – írta a The Nightly hírportál.

Ehhez hozzájárult az is, hogy a first lady, Melania Trump több látogatást is tett a múlt héten a washingtoni Walter Reed Army Medical Centerben. A kórház környéke a Threadsen terjedő bejegyzések tanúsága szerint le van zárva.

Ezt alátámasztják az internetes keresések is:

  • Az X-en a „hol van Trump” kifejezés globális trend lett.
  • A Google-keresésekben pedig a „Trump meghalt?” kifejezésre vonatkozó keresések száma lőtt ki nagyon a hétvégén.

A Fehér Ház gyorsan igyekezett megnyugtatni a kedélyeket, arról számoltak be, hogy az amerikai elnök nem halt meg. Nem sokkal később egy képet is közöltek, amelyen Donald Trump golfozik. Az elnök ráadásul saját közösségimédia-platformján, a Truth Socialon is nagyon aktív volt.

A golfozós fotó azonban nem nyugtatott meg mindenkit, ugyanis úgy látszik, hogy az elnök néhány kilót fogyott. Ez önmagában nem feltétlenül negatívum, azonban a Financial Express amerikai hírportál szerint az elnöknek iszkémiás stroke-ja lehetett. Azt már korábban is tudni lehetett róla, hogy a szívével vannak kisebb problémák, ami egy 79 éves, stresszes munkát végző ember esetében önmagában nem is lenne meglepő. A Stat News hírportál szerint a szívproblémák miatt vannak gyakran véraláfutások az amerikai elnök kezén.

JD Vance kész a beugrásra

Még napokkal korábban, augusztus 27-én adott exkluzív interjút a USA Today hírportálnak JD Vance. A beszélgetés apropóját az adta, hogy a most 41 éves politikus akkor volt kereken 200 napja az Amerikai Egyesült Államok alelnöke.

Vance elmondta, hogy készen áll arra, ha be kell ugrania Trump helyett, vagy ha át kell vennie a pozícióját, mivel az elmúlt 200 napban nagyon jó kiképzést kapott a regnáló elnöktől. Hozzátette azonban, hogy nem készül erre, már csak amiatt sem, mert az elnök remek egészségnek örvend.

Ha azt jelentenék be, hogy Trump nem tudja tovább betölteni a pozíciót, akkor Vance lenne az USA valaha volt legfiatalabb elnöke. John Fitzgerald Kennedy volt a legfiatalabban megválasztott elnök, 43 éves és 236 napos volt elnöksége kezdetén. Mégsem ő az abszolút rekorder, ugyanis a William McKinley meggyilkolása miatt alelnökből előre lépő Theodore Roosevelt 42 éves és 322 napos volt, amikor beköltözött a Fehér Házba. Mivel JD Vance augusztus 2-án töltötte be a 41. életévét, hivatalba lépése esetén rekorderré válna.

Mit mondanak a pizzák Donald Trumpról?

Az amerikai elnökkel kapcsolatos kíváncsiságot fokozza egy furcsa mutató, az Egyesült Államok fontos eseményeit előre jelző Pentagon Pizza Index. Ez a mutató, amely a Pentagon és más stratégiai fontosságú amerikai ügynökségek, köztük a Fehér Ház közelében található fontos pizzériák pizzamegrendeléseit és forgalmát követi nyomon, történelmileg jelentős növekedést mutatott az üzletek forgalmában az Egyesült Államok nemzetbiztonságát érintő események előtt.

Hatalmasat ugrott a dollár, vérfürdő indult a forint piacán

A hazai deviza mindkét fontosabb fronton elvesztette a talajt a zöldhasú villámgyors ugrása nyomán. A dollár 0,5 százalékot erősödött pár perc alatt, tíz óra környékére már 0,6 százalékos pluszban járt a jegyzés. Az okok egyelőre nem nyilvánvalók. Bővebben>>>

Többek között hatalmas növekedést mutatott az 1983-as grenadai invázió előtt, az 1990-es iraki és kuvaiti invázió előtt, Bill Clinton 1998-as impeachmentje előtt, legutóbb pedig az Irán nukleáris létesítményei elleni izraeli és amerikai támadások előtt is.

Az index hívei között konszenzus van abban, hogy az amerikai tisztviselők késő éjjelig dolgoznak, és emiatt a munkahelyükről pizzát rendelnek, amikor Washington valami nagy dologra készül. Az elmúlt négy napban a Pentagon Pizza Index jelentős forgalomnövekedést mutatott.

Vészjósló: Trump embere mondta ki – olyan per szakadt a nyakukba, ami véget vethet Amerikának

Peter Navarro a Fox News hírtelevízió vasárnapi heti politikai magazinjában kitartott amellett, hogy megalapozott volt vészhelyzetre hivatkozni az úgynevezett „kölcsönösségi alapú vámok”, valamint az országba irányuló kábítószer-csempészet miatt Kanadára, Mexikóra és Kínára kivetett vámok esetében. Arra a pénteki bírósági ítéletre reagált, amely szerint a Donald Trump által április óta bevezetett vámok többsége törvénytelen.

A fehér házi illetékes hangsúlyozta, hogy a kábítószer, elsősorban a fentanil, számos fiatal halálát okozza, míg a külkereskedelmi hiány „pusztító hatással jár” az Egyesült Államok gazdaságára, aminek kezelésére a vám importszabályozó eszközként szolgál.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
702 cikk

