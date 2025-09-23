Feszültségek a NATO keleti szárnyán: nukleáris fegyverek hordozására alkalmas vadászgépek érkezhetnek Észtországba

Észtország kész befogadni brit F–35A vadászgépeket, amelyek képesek nukleáris fegyverek hordozására – jelentette ki a balti állam védelmi minisztere, Hanno Pevkur. A döntés a NATO légvédelmi missziójának része lehet, miután Észtország légterét többször is megsértették orosz vadászgépek.

Fotó: AFP

Legutóbb szeptember 19-én három MiG–31-es repülőgép lépett be engedély nélkül az ország légterébe, és mintegy 12 percig ott maradt a Finn-öböl felett. Az orosz gépeknek nem volt repülési tervük, és radarjeladóikat kikapcsolták, ami a tallinni vezetés szerint példátlan súlyosságú eset.

A NATO azonnal reagált a légtérsértésre, és megállította az orosz gépeket. Moszkva tagadta a vádakat, az orosz kormány szerint a repülési útvonal a Balti-tenger semleges vizei felett haladt, Vaindlo szigetétől több mint három kilométerre. Az észt vezetés konzultációt kért a NATO alapszerződésének 4. cikke alapján a szövetségesek között az ország védelme érdekében.

Az incidens súlyossága miatt politikai és gazdasági nyomásgyakorlást is sürgetnek Oroszország ellen. Ugyan Észtország kész fogadni a brit F–35A vadászgépeket, de sajtóértesülések szerint London úgy véli, hogy ez inkább provokáció lenne, így nem tervezik a gépek Baltikumba vezénylését.

A hír kapcsán a Magyar Nemzet emlékeztet: a NATO balti légvédelmi missziójának részeként, amely Lettországot és Litvániát is lefedi, régóta állomásoznak brit F–35-ös vadászgépek az észtországi Amari légibázison. A három balti állam egyikének sincs saját vadászgépe.

A Brit Királyi Légierő (RAF) Typhoon vadászgépeket is küldött Lengyelországba a NATO Keleti Őrszem (Eastern Watch) missziójának részeként, amelyet a hónap elején jelentettek be, miután több tucat orosz drón megsértette a légterét.