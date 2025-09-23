Ez a legbiztosabb jele, hogy az ukrán gazdaságban nagyon nagy a baj: hiába, minden pénz fegyverre kell

Az ukrán egyetemekre jelentkezők száma évről évre csökken. A tendencia főként a műszaki szakokat érinti, éppen azokat, amelyek kulcsfontosságúak lennének az ipar, az energetika, az építőipar és mindenekelőtt a hadiipar számára. A programozói és informatikai szakok még tartják magukat, de az olyan hagyományos területek, mint a gépészet, az automatizálás vagy a közlekedési technológiák, folyamatosan veszítenek vonzerejükből. Az ukrán felsőoktatás krónikusan alulfinanszírozottá vált.
A Tarasz Sevcsenko Kijevi Nemzeti Egyetem informatikai karán például a szoftvermérnöki szakra benyújtott államilag finanszírozott jelentkezések száma
Ez azt jelenti, hogy a háború kitörése óta a jelentkezők száma közel negyedére esett vissza.
A jelenség okai összetettek. A biztonsági kockázatok miatt sok család inkább Nyugat-Ukrajnába vagy külföldre küldi gyermekeit, míg a keleti és középső régiókban egyre nehezebb a fiatalokat az egyetemi pályán tartani. Nyugat-Ukrajnában, például a Lembergi Politechnikumban, ugyanakkor még növekedést is regisztráltak:
A minisztériumi reformok és az évről évre változó felvételi szabályok sem segítik a helyzetet. A 2025-ös felvételi eljárásban például megváltoztatták a Nemzeti Multiteszt (NMT) értékelési rendszerét, miközben az érettségi időszakban gyakran kellett légiriadók miatt óvóhelyre vonulni.
A vizsgák nehezebbé váltak, az átlagpontszám csökkent.
A hallgatói létszám csökkenése közvetlenül érinti az oktatókat is: ha egy kar három csoport helyett csak kettőt tud indítani, akkor az óraszám, a bérek és sokszor a munkahelyek száma is csökken. A kisebb egyetemeken és a részmunkaidős tanárok körében elbocsátásokra is sor került. Az oktatói pálya így még kevésbé vonzó, ami tovább mélyíti az utánpótlás hiányát. A helyzetnek katonai vonatkozása is van:
aki elveszíti egyetemi állását, az egyben a mozgósítás alóli mentességet is.
Ez érzékenyen érinti a hadköteles korban lévő oktatókat.
Az ipar és a védelem szakemberigénye is nőtt. Az informatikai és kiberbiztonsági képzések ugyan keresettek, de a haditechnikai és ipari fejlesztésekhez szükség lenne elektronikában, telekommunikációban, mechanikában vagy alkalmazott matematikában jártas mérnökökre. Ezek azonban „eltűnőben lévő” szakok.
Egyetemi szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy az oktatási minisztérium döntései sokszor gyengítik az alapkutatás és az alkalmazott tudományok helyzetét. Például a mechanikai szakokat a matematika kategóriába vonták össze, ezzel háttérbe szorítva azokat az ismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek a modern fegyverrendszerek fejlesztéséhez.
Az ukrán mérnökök a második védelmi vonalat jelentik. Ők fejlesztik azokat a technológiákat, eszközöket és anyagokat, amelyek nélkül sem a hadsereg, sem az ország újjáépítése nem lehetséges
– hangsúlyozta Olekszandr Povazsnij, a Metinvest Politechnikum rektora.
A hallgatói és oktatói utánpótlás hiánya mellett egy másik problémával is szembesül Ukrajna: a tehetséges fiatalok és kutatók tömegesen keresnek lehetőséget külföldön, ahol a Google, az Amazon vagy a nagy európai ipari cégek sokkal jobb feltételeket kínálnak.
Az oktatási szakemberek szerint a fiatalokat ösztöndíjakkal, kutatási támogatásokkal, lakhatási programokkal lehetne otthon tartani. Ellenkező esetben az ország elveszíti azokat az embereket, akik a háború utáni gazdasági talpra állítás kulcsszereplői lehetnének. A jelenlegi trendek alapján
két-három éven belül már akut hiány mutatkozhat a mérnök- és műszaki szakemberekből.
Ez nem csupán az ipar növekedését, hanem az ország védelmi képességét is gyengítené.
A megoldás a szakértők szerint csak átfogó összefogással képzelhető el: az államnak világos és stabil oktatáspolitikára, a nagyvállalatoknak pedig célzott ösztöndíj- és gyakornoki programokra lenne szükségük. Amíg a fiatalok nem látnak stabil jövőképet a műszaki pályán, addig a legfontosabb szakmák továbbra is betöltetlenek maradnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.