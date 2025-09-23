Ez a legbiztosabb jele, hogy az ukrán gazdaságban nagyon nagy a baj: hiába, minden pénz fegyverre kell

Az ukrán egyetemekre jelentkezők száma évről évre csökken. A tendencia főként a műszaki szakokat érinti, éppen azokat, amelyek kulcsfontosságúak lennének az ipar, az energetika, az építőipar és mindenekelőtt a hadiipar számára. A programozói és informatikai szakok még tartják magukat, de az olyan hagyományos területek, mint a gépészet, az automatizálás vagy a közlekedési technológiák, folyamatosan veszítenek vonzerejükből. Az ukrán felsőoktatás krónikusan alulfinanszírozottá vált.

Iskolakezdés Kijevben – válságban az ukrán felsőoktatás, fogynak a hallgatók / Fotó: NurPhoto via AFP

A Tarasz Sevcsenko Kijevi Nemzeti Egyetem informatikai karán például a szoftvermérnöki szakra benyújtott államilag finanszírozott jelentkezések száma

2021-ben még meghaladta a 800-at,

2025-ben azonban mindössze 208-ra csökkent.

Ez azt jelenti, hogy a háború kitörése óta a jelentkezők száma közel negyedére esett vissza.

Tanulni veszélyben, oktatni bizonytalanságban

A jelenség okai összetettek. A biztonsági kockázatok miatt sok család inkább Nyugat-Ukrajnába vagy külföldre küldi gyermekeit, míg a keleti és középső régiókban egyre nehezebb a fiatalokat az egyetemi pályán tartani. Nyugat-Ukrajnában, például a Lembergi Politechnikumban, ugyanakkor még növekedést is regisztráltak:

2025-ben 18 ezer felett volt a jelentkezők száma,

szemben az előző évi 17 ezerrel.

A minisztériumi reformok és az évről évre változó felvételi szabályok sem segítik a helyzetet. A 2025-ös felvételi eljárásban például megváltoztatták a Nemzeti Multiteszt (NMT) értékelési rendszerét, miközben az érettségi időszakban gyakran kellett légiriadók miatt óvóhelyre vonulni.

A vizsgák nehezebbé váltak, az átlagpontszám csökkent.

A hallgatói létszám csökkenése közvetlenül érinti az oktatókat is: ha egy kar három csoport helyett csak kettőt tud indítani, akkor az óraszám, a bérek és sokszor a munkahelyek száma is csökken. A kisebb egyetemeken és a részmunkaidős tanárok körében elbocsátásokra is sor került. Az oktatói pálya így még kevésbé vonzó, ami tovább mélyíti az utánpótlás hiányát. A helyzetnek katonai vonatkozása is van:

aki elveszíti egyetemi állását, az egyben a mozgósítás alóli mentességet is.

Ez érzékenyen érinti a hadköteles korban lévő oktatókat.