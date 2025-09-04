Deviza
Megvan az első ország a világon, ahol már csak elektromos autót vesznek az emberek – véget ért a benzin és a dízel korszaka

Norvégiában az elektromos autók eladásai rekordközeli arányt értek el augusztusban, az új autók 97 százaléka villanyhajtású volt, miközben a teljes autópiac jelentősen bővült az előző évhez képest. A Tesla Model Y vezet a gyártók között, míg a Volkswagen ID.4 a második lett.
VG
2025.09.04, 21:50
Frissítve: 2025.09.04, 21:51

Norvégiában 13 482 új elektromos autót helyeztek forgalomba augusztusban, ami az összes eladott új autó 97 százalékát jelenti. Ez a részarány az idei év első nyolc hónapjának 94,5 százalékos átlaga alapján is kiemelkedő – írja az e-cars.hu.

Tesla In Norway Megvan az első ország a világon, ahol már csak elektromos autót vesznek az emberek – véget ért a benzin és a dízel korszaka
Egyre népszerűbbek a tisztán elektromos járművek Norvégiában, visszaszorulnak a hibridek és benzines modellek / Fotó: NurPhoto via AFP

Bár korábban voltak ennél magasabb havi arányok, az augusztusi 97 százalék figyelemre méltó eredmény, mivel a közel 14 ezer új autóból csupán körülbelül 500 volt benzines vagy dízel meghajtású. A hajtásláncok átalakulása nemcsak arányokban, hanem a tényleges darabszámok növekedésében is megmutatkozik: augusztusban 13 915 új járművet regisztráltak, ami 25,2 százalékos emelkedést jelent éves szinten.

Az év első nyolc hónapjában összesen 98 996 új autót adtak el, 25,6 százalékkal többet, mint tavaly. A modellek között továbbra is a Tesla Model Y áll az első helyen 2 456 eladott darabbal, mely az összes értékesítés 17,7 százalékát teszi ki. Ez volt az egyetlen modell, amely meghaladta az ezres példányszámot. A második a Volkswagen ID.4 lett 656, a harmadik a Tesla Model 3 552 eladott autóval.

Norvégia kitiltotta a belső égésű autókat

Norvégia az első ország Európában, ahol tilos forgalomba helyezni robbanómotoros autót, a következő évtizedben pedig teljesen be is tiltják az ilyen járműveket. A döntést még 2017-ben hozták meg, így volt idő felkészülni az új szabályozásra. A skandináv országban már 2022-ben elektromos autó volt az újonnan regisztráltak csaknem 80 százaléka, ez az arány pedig tavaly 90 százalék fölé nőtt.

A norvég elektromosautó-szövetség, a Norsk Elbiforening szerint az oslói kormányok számos olyan adóintézkedést hoztak, amelyek miatt a belső égésű motorok beszerzése idővel egyszerűen túl drágává vált. Az autó vásárlásakor fizetendő adó összege ugyanis a károsanyag-kibocsátástól függ, és a költségeket folyamatosan emelték.

Ugyanakkor 2022-ig adó- és áfamentes volt az elektromos autó vásárlása, csak 2023 eleje óta kell a norvégoknak adót kell fizetniük az autó tömegétől függően. Egyéb intézkedéseket is hoztak az évek során Norvégiában az elektromos autók vonzóbbá tétele érdekében: 2017-ig nem kellett autópályadíjat, 2021-ig pedig útadót fizetni utánuk, és korlátozás nélkül használhatják a buszsávokat.

Törvényekkel segítették a töltési infrastruktúra bővítését is, az ország összes fő közlekedési útvonalára ki kellett helyezni gyorstöltő állomásokat – igaz, ezeknél többet kell fizetni, mint a normál állomásoknál, és körülbelül háromszor annyit, mint amennyibe átlagosan az otthoni töltés kerül.

Elon Musk elveszítheti az utolsó európai országot is, amely még kitart a Tesla mellett

Megállíthatatlanul veszíti el a népszerűségét a Tesla Európában, júliusban már az egymást követő hetedik hónapban estek vissza az eladások a kulcsfontosságú piacain, de egy kivétel még mindig maradt, ahol úgy veszik, mint a cukrot: Norvégia.

